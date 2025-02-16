Веселин Маринов изплю камъчето за "Като две капки вода"

Новият 13-и сезон на "Като две капки вода" е след броени дни и участниците остават добре скрити преди премиерния епизод.

Естрадната легенда Веселин Маринов, който отново ще е в журито, призна, че дори и той не знае кой ще участва тази година в шоуто заимитации.

"Не знам кои ще са участниците и нищо не мога да ви кажа. С Рачков не сме се виждали отдавна, с Маги също. Само по телефоните се чуваме. С много положителни емоции съм към идващата неделя", сподели Маринов в "Събуди се".

На въпрос от водещата Марина Цекова дали е критичен, той отговори: "Винаги съм критичен. Не мога да не кажа това, което мисля. Намеквате сигурно за този конфликт, който се случи между мен и Рачков. Надявам се, че той ще се държи малко по-лоялно към участниците."

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