Тръмп с неочаквано разкритие за Мелания

Въпреки че американският президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания, които през 2026 г. отбелязаха 21 години от сватбата си, традиционно пазят личния си живот далеч от медийния шум, наскоро държавният глава направи рядко изключение. По време на митинг в Тексас на 7 октомври 2026 г. той повдигна завесата около домашните им отношения и с усмивка разкри, че Мелания използва официалното обръщение „сър“ към него - същото, с което се обръщат и подчинените му, съобщава списание HELLO!.

Забавният детайл излезе наяве, докато Тръмп критикуваше опонента си от Демократическата партия Джеймс Таларико и се спря върху правилното произношение на думата „веган“. Президентът призна пред тълпата, че с години е грешал думата, докато съпругата му не го е коригирала у дома:

„Знаете ли, съпругата ми ми каза: „Сър, трябва да ми направите една услуга - не се казва вай-ган, а вее-ган“, сподели Тръмп пред скандиращото множество и добави през смях: „Ето, Мелания, този път го изговорих правилно!“

Мелания Тръмп почти никога не споделя детайли за брака си. Дори в автобиографията си от 2024 г. тя остана изключително пестелива, макар да засегна темата за съвместния им живот и връзката с порасналите деца на Тръмп. Мелания признава, че не винаги подкрепя абсолютно всички решения на съпруга си или изборите на децата му, но приема това за нещо естествено. В едно от последните си интервюта тя сподели, че винаги казва на Доналд директната истина - дори когато той предпочита да не я чува.

Родена в Словения, Мелания започва кариерата си като модел в Европа, преди да емигрира в САЩ през 1996 г. В мемоарите си тя описва преместването си в Ню Йорк като важен повратна точка в живота си, като отбелязва, че процесът по получаване на американско гражданство е бил изключително труден.

Двойката се запознава през 1998 г. в нюйоркски нощен клуб. Обединява ги общата им страст към музиката на Елвис Пресли и Елтън Джон, бейзбола и бродуейските мюзикъли. През 2005 г. те сключват брак във Флорида, а година по-късно се ражда и техният син Бърън.