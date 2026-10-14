Тънката коса може да изглежда много по-гъста! Ето каква прическа да изберете

Тънката и рядка коса е проблем за много жени, но понякога причината тя да изглежда още по-безжизнена се крие не в самия косъм, а в начина на подстригване. Известният американски фризьор Алекс Пардоу, работил със звезди като Приянка Чопра, Ашли Тисдейл и Кристин Кавалари, разкрива две често срещани грешки, които могат да лишат косата от обем. В интервю за американското списание „Пърейд“ той посочва и кои прически създават най-добра илюзия за гъстота. Оказва се, че понякога по-семплата подстрижка дава много по-красив резултат от сложните и модерни фризьорски техники.

Първата грешка: Прекалено много пластове

Много жени с тънка коса избират етажирана подстрижка с надеждата да постигнат повече обем и движение. Според Алекс Пардоу обаче прекомерното етажиране може да има точно обратния ефект.

Когато фризьорът отнеме твърде много коса при оформянето на отделните пластове, краищата изглеждат още по-редки. Така прическата губи плътност, а вместо желаното усещане за гъстота се получават тънки кичури, които трудно запазват формата си.

„Прекаленото етажиране или отнемането на твърде много плътност може да направи тънката коса да изглежда още по-рядка, особено в краищата“, обяснява стилистът.

Това не означава, че жените с фина коса трябва напълно да се откажат от етажирането. Важното е пластовете да бъдат малко и внимателно разположени, така че да придават движение, без да отнемат от обема.

Втората грешка: Прекалено филиране

Друг сериозен проблем е прекомерното използване на филираща ножица или бръснач. Тези инструменти могат да придадат лекота на гъстата коса, но при тънките и редки кичури резултатът невинаги е добър.

Когато краищата бъдат прекалено изтънени, прическата губи ясната си форма и започва да изглежда неравномерна. Косата може да се разпилява, да се заплита по-лесно и да изглежда още по-безжизнена.

Пардоу предупреждава, че прекомерното текстуриране, както и много дългите прически, могат да подчертаят липсата на плътност. Затова съветва жените с фина коса внимателно да обсъждат с фризьора какви техники ще бъдат използвани.

Коя прическа прави косата визуално по-гъста

Според известния стилист най-добрият избор често е класическата подстрижка с равна линия на краищата. Тя запазва максимално плътността на косата и създава впечатление, че кичурите са повече.

Особено подходящи са класическото каре, известно още като боб, удълженото каре и прическите, при които косата е подстригана на една дължина. Тези варианти могат да изглеждат елегантно както с права коса, така и с леки вълни.

Голямото им предимство е, че краищата не изглеждат изтънени. Вместо това косата оформя по-плътна линия, която създава визуален обем дори без сложна прическа.

Ако все пак предпочитате повече движение, може да поискате съвсем леко етажиране около лицето. Важното е основната маса на косата да остане запазена.

Още една грешка се крие в козметиката

Дори най-подходящата подстрижка няма да изглежда добре, ако използвате прекалено тежки продукти за коса. Според Пардоу богатите подхранващи маски, гъстите балсами, маслата и кремовете без отмиване могат да утежнят фините кичури.

Вместо да изглежда подхранена и обемна, косата може бързо да загуби форма, да прилепне към скалпа и да придобие мазен вид. Особено неподходящо е нанасянето на големи количества балсам непосредствено в корените.

Стилистът препоръчва по-леки формули, предназначени за фина коса. Балсамът и изглаждащите продукти е най-добре да се разпределят предимно от средата на дължината към краищата.

Хитър трик със сешоара създава повече обем

Има и един лесен начин да направите косата визуално по-пищна у дома, без да използвате специални уреди. Според Пардоу тайната е в посоката на сушене.

Вместо да насочвате кичурите надолу, както падат естествено, сушете ги в противоположната посока. Така корените се повдигат и косата придобива по-голям обем.

Допълнително може да използвате малко количество лек мус или спрей за обем в корените. Сухият шампоан също помага между измиванията, защото абсорбира излишното омазняване и придава повече плътност на прическата.

Любопитното е, че самият стилист понякога използва сух шампоан още в първия ден след измиването, за да запази по-дълго свежия вид на косата.

Разбира се, тези техники не увеличават действителния брой косми и не лекуват косопад. Те обаче могат осезаемо да променят начина, по който изглежда прическата. А основният съвет на Алекс Пардоу е прост: при тънката коса най-важно е да се запази плътността, вместо тя да се отнема в преследване на повече обем.