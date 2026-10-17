Робот раздава хапчета, кучета са без глави! Лондон показа най-странното изкуство

Роботизирана ръка ви подава хапче ибупрофен. Ако не го вземете, машината просто го изпуска на пода и продължава да изпълнява задачата си.

Наблизо метални кучета без глави изглеждат като същества, излезли от кошмар.

В друга част на изложението посетителите могат да видят предмети, които обикновено принадлежат на болнични кабинети, тоалетни или дори на палеонтологически музей.

Добре дошли на Frieze London 2026 – едно от най-известните международни изложения за съвременно изкуство, което тази година отново превърна лондонския Риджънтс парк в сцена на артистични провокации.

Робот, който никога не се уморява

Сред най-обсъжданите произведения е инсталация на тайландския художник Риркрит Тиравания.

Тя носи заглавието „Untitled 2026 (a bitter pill)“.

В центъра ѝ стои роботизирана ръка, която подава малко червено-бяло хапче ибупрофен.

Действието се повтаря отново и отново.

Няма значение дали някой чака лекарството.

Ако посетителят не протегне ръка, хапчето пада на пода.

На пръв поглед това изглежда като абсурдна технологична демонстрация.

Но зад нея стои коментар за автоматизацията, механичното повторение и начина, по който съвременното общество третира човешките потребности.

Машината изпълнява задачата си без колебание, но и без разбиране.

Кучета без глави пазят изложбеното пространство

Друга впечатляваща инсталация е дело на художничката Юли Серфати.

Тя представя метални скулптури на кучеподобни същества без глави.

Фигурите имат остри нокти и преувеличени телесни особености, които ги превръщат в тревожни, почти фантастични образи.

Произведенията изследват теми, свързани с женствеността, експлоатацията и начина, по който обществото възприема телата.

Видео към инсталацията показва едно от съществата, което се опитва да избяга от ограниченото пространство.

Така скулптурите се превръщат в своеобразна метафора за желанието за освобождение.

Химикалки, които разказват историята на фармацевтичния бизнес

Американската художничка Каролин Лазард представя необичайна колекция от рекламни химикалки.

Те са били раздавани на лекари от фармацевтични компании.

Върху тях се виждат търговски наименования на медикаменти, включително антидепресанти, лекарства за синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност и препарати като виагра.

Лазард е придобила предметите от разпродажби на имущество на действително практикували лекари.

Подредени в художествена инсталация, те поставят въпроса за влиянието на големия бизнес върху медицината.

Предмети, които някога са били обикновени рекламни подаръци, се превръщат в коментар за отношенията между здравеопазването, маркетинга и печалбата.

Изкуство дори в тоалетните

Една от най-необичайните намеси на изложението се намира в тоалетните.

Художникът Грей Уилебински е превърнал ароматизиращите блокчета за писоари в художествени обекти.

Всяко е поставено в специална метална конструкция и има собствен аромат.

Творбите играят с представите за чистота, телесност и границите на това, което може да бъде определено като изкуство.

Идеята е едновременно провокативна и иронична.

26 години автопортрети

Не всички произведения на Frieze разчитат на технологични трикове или необичайни материали.

Швейцарската художничка Мириам Кан представя автопортрети, създавани в продължение на 26 години.

Те показват различни състояния на човешката психика – тревога, уязвимост, страх, гняв и самоанализ.

Образите са изградени с размити цветове и експресивни форми.

Така сред множеството инсталации зрителите попадат и на дълбоко личен разказ за времето и промените в човека.

Динозавър на 150 милиона години сред съвременното изкуство

Още една изненада е появата на древен фосил.

Сред експонатите на изложението е представен череп на динозавър, датиран на приблизително 150 милиона години.

В него все още има заседнал зъб.

Така границата между природонаучния музей и изложението за изкуство се размива.

Фосилът е не само свидетелство за далечното минало, но и обект, който предизвиква въпроси за времето, стойността и човешкото желание да притежава редки предмети.

Гениалност или провокация?

Frieze отдавна е известен с произведения, които предизвикват силни и понякога противоположни реакции.

Едни посетители виждат в тях оригинални идеи и важни социални послания.

Други се питат дали робот, който раздава таблетки, или ароматизатор за тоалетна действително заслужават място в света на високото изкуство.

Но може би именно това е целта.

Да накара зрителя да спре, да се изненада и да зададе въпрос.

Защото в съвременното изкуство понякога най-важното произведение не е това, което ни харесва, а онова, което не можем да забравим.