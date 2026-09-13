Русе става световна столица на съвременното изкуство
50 творци от 30 държави превръщат крайдунавския град в сцена на съвременен междукултурен арт диалог в рамките на 25-тото юбилейно издание на фестивала...
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50 творци от 30 държави превръщат крайдунавския град в сцена на съвременен междукултурен арт диалог в рамките на 25-тото юбилейно издание на фестивала...
Интерактивни лекции, дискусии, работни групи и неформални събития ще включва Международната среща за съвременни изкуства IETM София София. Между 16 и...
София. Тоталният артист Иво Димчев откри за софийската публика своето ново арт пространство, наречено MOZEI, с изложба на свои визуални творби. В Бъ...
Добрич. В събота официално в Държавния културен институт "Двореца" ще се открие изложбата "Зона за съвременно изкуство. Код: Диджитал", съобщиха от ку...
София. На старата царска гара в Казичене, ще се проведе един от най-мащабните форуми за съвременно изкуство в България - Водна кула арт фест. Тринадес...