Рамбо не може да се пенсионира! Сватбата на дъщеря му ще му излезе солено

Рамбо може да се справи с цяла армия, Роки Балбоа може да оцелее на боксовия ринг, но има едно изпитание, пред което дори Силвестър Сталоун се чувства безсилен - сватбените разходи на любимата си дъщеря.

80-годишната холивудска легенда разсмя публиката на американското телевизионно предаване „Live with Kelly and Mark“, след като призна, че мечтите му за заслужена почивка се отлагат за неопределено време.

Причината е предстоящата сватба на 30-годишната му дъщеря София Сталоун.

„О, човече, направо ме е срам да кажа, но не мога да се пенсионирам. Не мога!“, заяви актьорът, когато водещата Кели Рипа го попита колко пари ще трябва да отдели за голямото тържество.

Публиката избухна в смях, но Сталоун побърза да уточни: „Сериозно говоря!“.

Така човекът, изкарал милиони долари с юмруците на Роки и оръжията на Рамбо, се оказа изправен пред най-скъпата си семейна мисия.

Бъдещият зет проявил смелост, достойна за Роки

София Сталоун обяви годежа си с Майкъл Шийън на 28 август. Щастливата бъдеща булка публикува в Instagram снимки от романтичното предложение за брак, придружени от признанието: „Завинаги с най-добрия ми приятел“.

Оказва се, че преди да падне на колене пред София, младият мъж трябвало да премине през друго сериозно изпитание - да поиска благословията на баща ѝ.

А когато бъдещият ти тъст е Силвестър Сталоун, подобна среща едва ли минава без вълнение.

„Той наистина поиска ръката ѝ“, разказа актьорът и похвали годеника като „страхотен човек“.

Кели Рипа веднага се пошегува, че младежът сигурно е бил ужасен от срещата.

А колегата ѝ Марк Консуелос реши да върне Сталоун към една от най-прочутите сцени в неговата кариера.

Любовното предложение се превърнало в сцена от „Роки“

Водещият попита дали Майкъл не е поискал ръката на София така, както Роки Балбоа предлага брак на любимата си Ейдриън във филма „Роки 2“.

Сцената е една от най-милите в цялата поредица. Прочутият боксьор, който не се страхува да излезе срещу най-страшните противници, изведнъж става трогателно несръчен, когато трябва да зададе най-важния въпрос.

Консуелос пресъздаде неговото смутено предложение, а Сталоун веднага продължи шегата с друга реплика на Роки, който обещава на Ейдриън, че няма да оставя косми в мивката.

За бъдещия си зет актьорът призна, че бил впечатлен от увереността му.

„Помислих си: Леле, успех, приятелю!“, пошегува се той.

След това добави още една подробност: съпругата му Дженифър Флавин също трябвало да присъства на разговора, за да изпълнява ролята на арбитър.

Очевидно в дома на Сталоун дори любовните предложения могат да напомнят на боксов мач.

София е слабостта на железния Рамбо

Въпреки прочутия си образ на непобедим екшън герой Силвестър Сталоун винаги е показвал, че трите му дъщери имат особено място в живота му.

С Дженифър Флавин, за която е женен от 1997 г., актьорът има три дъщери – София, 30-годишна, Систин, на 28 години, и Скарлет, на 24.

От първия си брак със Саша Чак има двама синове – Сърджо, на 47 години, и Сейдж, който почина през 2012 г. на 36-годишна възраст.

Още през 2012 г. Дженифър Флавин разказва пред френското списание „Paris Match“, че именно София прилича най-много на прочутия си баща. „Те имат много специална връзка. Мислят по един и същи начин и дори жестовете им си приличат“, обяснява тя.

Съпругата на актьора тогава определя София като голямата любов на баща ѝ. И изглежда, че нищо не се е променило. Само че сега любимата дъщеря е пораснала, намерила е мъжа на живота си и се готви за сватба.

А татко, вместо да се наслаждава на пенсията, трябва да продължи да работи.