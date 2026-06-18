Първа версия за смъртта на младата актриса Едже Ъртем

Адвокатът на актрисата Едже Ъртем, която почина на 35-годишна възраст, Уур Гьоккоюн, заяви:

„Според първоначалните данни смятаме, че Едже Ъртем е починала вследствие на сърдечен удар.“

Докато продължава разследването на смъртта на младата актриса, първоначалните проверки сочат, че тя от известно време е приемала антидепресанти, а съществуват подозрения, че е консумирала алкохол вечерта преди смъртта си.

Колко рискована е тази комбинация?

Деканът на Медицинския факултет на университета „Безмиалем Вакъф“, кардиологът проф. д-р Рамазан Йоздемир, както и психиатърът д-р Зелиха Дьонмез, коментираха темата за Milliyet.com.tr.

Едже Ъртем, която участва в множество популярни телевизионни сериали и остава в паметта на зрителите с ролята си на Ъшъл в сериала "Шербет от боровинки", се почувствала зле в дома си в квартал Кадъкьой на 15 юни около 12:00 часа и починала на 35-годишна възраст.

След като станало известно, че актрисата редовно е използвала антидепресанти, Главната прокуратура на Анадолската част на Истанбул започнала разследване. Предварителният доклад от аутопсията все още не е постъпил в прокуратурата, но извършените проверки показват, че Едже Ъртем е приемала антидепресанти от известно време.

Докато се разглеждат твърденията и подозренията, че актрисата е употребявала алкохол заедно с лекарствата, окончателният отговор ще бъде даден след излизането на аутопсионния доклад от Института по съдебна медицина.

В изявлението си адвокатът Уур Гьоккоюн каза:

„Моята доверителка Едже Ъртем почина в дома си, докато беше заедно с майка си. Според първоначалните данни смятаме, че причината за смъртта е сърдечен удар. Разследването продължава. Окончателният резултат ще стане ясен след аутопсионния доклад. Когато докладът бъде публикуван, обществеността ще бъде допълнително информирана. Изказвам съболезнованията си на семейството и на всички, които я обичаха.“

Както бе посочено в началото, преди приключването на аутопсията не е възможно да се правят категорични заключения и коментари. Въпреки това общественият интерес е насочен към възможните последици от комбинацията между алкохол и антидепресанти, както и към потенциалното ѝ въздействие върху сърцето.

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