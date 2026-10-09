Огромна радост за Иван Звездев

Популярният кулинар Иван Звездев вече е горд дядо на две момчета, след като дъщеря му Даниела го дари с още едно внуче. Най-новият член на фамилията носи красивото българско име Самуил.

Момченцето се появява на бял свят близо три години след батко си Тервел, който се роди през януари 2023 година. Така 51-годишният майстор на черпака вече има двама малки наследници, които да радва с вкусни гозби.

Още през август Звездев разкри щастливата новина, като тогава сподели, че семейството очаква второто бебе през октомври.

„Вълнуващо е, че ще ставам дядо, но емоциите вече поотминаха, защото бременността е към края си. Живи и здрави, чакаме детето да се роди през октомври. Тогава ще можем да празнуваме и да се веселим", разказа тогава кулинарят специално пред вестника.

Още тогава той издаде и пола, и името на бъдещото си внуче.

„При всички очаквания ще е момче. Избрали са името Самуил", похвали се Звездев пред „България Днес".

Готвачът обяви предстоящото попълнение и по особено забавен начин в социалните мрежи. Той публикува снимка с бременната си дъщеря, на която двамата шеговито сравняват коремчетата си.

„Някой май е напълнял... Младите въобще не пазят диета. Но ще се вталим... Има-няма два месеца", написа тогава телевизионният водещ.

Даниела, която работи като гримьорка, вече има опит в майчинството покрай малкия Тервел. Първият внук на Звездев често прекарва време с дядо си, като двамата дори готвят заедно.

Иван Звездев е баща на три деца – Даниела, Димитър и Иван. Преди време той сподели, че и тримата са наследили любовта му към кулинарията.

С появата на Самуил семейството има още един прекрасен повод да се събере около трапезата, а батко Тервел вече си има малък помощник в бъдещите кулинарни приключения с дядо Иван.