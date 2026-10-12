Крокодил на 45 милиона години разкри тайна на Сфинкса в Египет

Египет отново извади тайна от пясъците на времето. Този път обаче тя не е свързана с фараон, забравена гробница или проклятие, а с крокодил, живял преди цели 45 милиона години. И то крокодил, който по странно стечение на обстоятелствата има нещо общо с един от най-прочутите паметници на човешката цивилизация – Големия сфинкс в Гиза.

Международен екип от учени идентифицира неизвестен досега вид древен крокодил, чиито вкаменелости са открити в същата варовикова геоложка формация, от която е изваян легендарният Сфинкс. Откритието е представено на 7 октомври 2026 г. от Университетския колеж в Лондон (UCL).

Но най-любопитното тепърва предстои. Подобно на Сфинкса, чийто нос липсва от векове, древният крокодил също е останал без върха на муцуната си.

Древен хищник получи името на египетски бог

Учените нарекли новия вид Herugavialis cairensis. Първата част на името е вдъхновена от Херу – египетско божество, свързвано с образа на Сфинкса, а втората препраща към Кайро.

Животното принадлежало към групата на гавиалите – крокодилоподобни влечуги, отличаващи се с дълги, тесни муцуни, пригодени за улавяне на риба.

За разлика от познатите ни нилски крокодили, които дебнат плячката си в реки и езера, този древен хищник е обитавал морски води.

Преди около 45 милиона години, през еоцена, географската карта на Египет е изглеждала коренно различно. Части от територията на днешната страна са били покрити от топло, плитко море, в което са плували разнообразни морски животни.

Там е живял и новооткритият крокодил – милиони години преди появата на човека и много преди изграждането на пирамидите.

Вкаменелост, чакала близо век

Историята на откритието започва още през 20-те години на XX век, когато в Египет са намерени останките на древното животно.

Дълго време учените смятали, че костите принадлежат на вече позната група крокодили. Едва съвременните методи за изследване позволили тази версия да бъде преразгледана.

Използвайки компютърна томография, международният екип успял да разгледа скритите анатомични особености на черепа и да установи, че става дума за самостоятелен, неизвестен досега вид.

В изследването участват специалисти от Египет, Великобритания, Швеция и Германия.

Каква е връзката със Сфинкса?

Големият сфинкс в Гиза е изваян преди повече от 4500 години от варовик. Вкаменелостите на древния крокодил произхождат от същата геоложка формация – Мокатам.

Това не означава, че крокодилът е открит вътре в самия паметник. Връзката е геоложка: скалите, съхранили останките му, принадлежат към същата древна система от варовикови пластове.

Има обаче и почти невероятно съвпадение – черепът на животното е изгубил върха на муцуната си, както Сфинксът е останал без нос.

Именно тази прилика вдъхновила учените при избора на името.

Крокодилите пазят история, по-стара от пирамидите

Днес от групата на гавиалите са оцелели само два съвременни вида – гавиалът, който живее на Индийския субконтинент, и лъжегавиалът от Югоизточна Азия. И двата са застрашени.

Новото откритие предоставя ценни сведения за древното им разпространение и еволюция.

То напомня и нещо забележително: много преди Египет да се превърне в земя на фараони, пирамиди и храмове, на същото място е съществувал съвсем различен свят – свят на топли морета и праисторически хищници.

А понякога е необходим почти век, за да разберем какво точно сме открили в него.