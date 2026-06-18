Ивет Лалова призна за "Игри на волята"

Ивет Лалова-Колио даде първото си интервю като водеща на "Игри на волята". Пред Николай Дойнов легендарната ни спортистка сподели вълнението си да бъде част от най-екстремното риалити. Тя ще посрещне новите съплеменници край огъня на Съвета в сезон 8 на хитовото предаване заедно с Павел Николов, познат на зрителите като участник и водещ на формата, ще проследи отблизо битките им на Арената.

„Интересното е, че аз цял живот съм била на Арената, но в „Игри на волята“ не побеждава най-бързият, най-смелият или най-сръчният. Тук побеждава най-адаптивният. Тук има социална игра, има предателства, има стратегии, има толкова много психологическа част, която мен винаги много ме е вълнувала. И в спорта. Защото както и в спорта, победителят не е просто най-добрият или най-добре подготвеният. А е съвкупност от страшно много качества. Това ме влече и като човек, който винаги е носил огромна отговорност и е бил под огромно напрежение. За мен ще бъде чест да поема тази нова роля за мен“, споделя Ивет Лалова.

В победата в спорта, колко процента е сила, издръжливост и спортни качества и колко процента е психология?

Много голям процент е психология. Затова след края на своята кариера, аз се впуснах в тези дълбини. Защото както можем да се самосаботираме самите ние, нищо не може така да ни спре. Много пъти съм била перфектно подготвена, но умът ми не е бил готов и не съм успявала. Друг път не съм била в идеално физическо състояние, но умът ми е направил тази допълнителна стъпчица, която ме е довела до победата.

Бързо ли взехте решението да участвате във формата?

Не мога да крия, че е огромна чест да ти предложат да бъдеш водещ на най-голямото и обичаното риалити в България. Но решението не беше лесно. Защото зад него стои много работа и много труд. Отсега виждам, че това е една огромна машина, която е много добре смазана през годините и която работи перфектно. Огромен екип стои зад нея. Чака ме много работа, но много се вълнувам, защото обичам да излизам от зоната си на комфорт. Спортът ме е научил, че именно извън тази зона на комфорт се случват истинските неща в живота.

Чрез видео връзка във Viber директно от Амстердам Павел Николов се включи и сподели, че вече са се запознали лично с Ивет и според него имат така необходимата синергия, за да застанат рамо до рамо в „Игри на волята“ – сезон 8.

„Самият аз страшно много се вълнувам. Вече съм видял каста и той е много скандален в най-добрия възможен смисъл. Като изключим безпрецедентните постижения на Ивет за България, тя е един страшно готин и светъл човек. И съм сигурен, че ще направим един незабравим сезон заедно. Зрителите трябва да са подготвени да видят тестване отвъд пределна на очакваното. Не сме станали по-снизходителни към участниците“, разкрива Павел.

Ивет, как реагира семейството Ви, когато научи, че ще сте разделени от тях точно през лятото?

Семейството ми няма да се отдели от мен. Аз ще си ги водя заедно с мен. Обичам ги и им благодаря за пореден път. Това показва каква е силата на семейството и колко важно е те да те подкрепят по пътя на твоята кариера, каквато и да е тя. Моето детенце е само на 2 години и не съм спирала да работя откакто го родих, но за мен е много важно да е добре. Неговият режим да бъде спазван. Той не проходи, а направо пробяга и вече никой не може да го спре по пистите. Баща му и той, както и майка ми и сестра ми, ще бъдат с мен в Дуранкулак. Това ще са и моите лични игри на волята. Да не си мислите, че ще бъда само красива и усмихната пред камера. Аз ще си водя моите битки в цялото това нещо, защото то е огромна отговорност и предизвикателство.

Давате ли си сметка още, че това предаване означава всекидневни снимки на високи температури, докато се случат нещата. Условията може би няма да са най-спартанските, но няма да бъдат и нещо, на което сте свикнали да живеете... Премислихте ли за напрежението около работата в подобно шоу?

Веднага щях да кажа – имам два аргумента. Аз съм свикнала да тренирам на -10 градуса в еднометров сняг на връх Белмекен. Да правя отсечки и повторения на всякакви бягания в снегове и ледове. Свикнала съм да бягам по стадионите през лятото на над 40 градуса, когато пистата се напече и става още по-горещо. Още нещо – каквито и да са условията, за участниците и особено за племената, които ще падат, ще бъдат още по-тежки. Ще бъда съпричастна към тях. Искам и аз да усетя тази магия и да я изживея.

Ако някой от участниците по време на шоуто дойде при Вас и Ви попита: „Как да оцелея? Какво да направя, за да спечеля това шоу?“. Какъв съвет бихте му дали?

Не знам дали съм в позицията да давам съвети, но това, което бих казала на участниците е да гледат на 360 градуса на цялото шоу. Защото това не е само спортно състезание и ще спечели този, който най-добре успее да се адаптира към условията и да оцелее. Да се изправя всеки път, когато пада. Да издържа на глад, на температури, на студ, на комари и на всичко, което територията му предложи. Това е изключително трудно и точно то е интересното на това шоу.

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