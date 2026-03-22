Хари крои нов план. Как ще се помири с Уилям

Напрежението между синовете на британския крал не стихва. „Няма прогрес в отношенията между братята - принц Хари и принц Уилям.“, коментира наблюдателят на порядките в двора Омид Скоби, който отдавна следи отблизо височайшата фамилия. Наскоро той публикува дебютния си роман Royal Spin, династията е във фокуса на книгите му Finding Freedom и Endgame. Според него нещата в Бъкингам от три години насам буксуват непоправимо засега.

„През 2023-а Хари очакваше момента, в който брат му ще поеме отговорност и ще се появи възможност да поговорят за многото натрупани обиди и драми, за да продължат напред“, каза Скоби пред PEOPLE. „Сега, през 2026-а, ситуацията сякаш е замръзнала.“, смята той. „Днес очакванията, желанията и надеждите на Хари са същите, каквито бяха тогава. Но нищо не се получава.“

Припомняме, че херцогът на Съсекс и принцът на Уелс са в обтегнати отношения от 2020-а, когато Хари и Меган се отказаха от ролите си на висши работещи членове на кралското семейство. Емоциите се изостриха през следващите години, когато Хари и Меган извадиха кирливите ризи на Бъкингам в бомбастични интервюта, сериал в Netflix и шокиращите мемоари на принца.

През това време, според Скоби, Хари е направил многократни опити да се свърже с Уилям както директно, така и чрез общи приятели и чрез хора, които и двамата смятат за важни в живота си, въпреки напрегнатата ситуация. През последните години Скоби е видял моменти на топлота между Хари и баща му, крал Чарлз, но не и между кралските синове.

„Топката вече е в полето на Уилям. И той е избрал не просто да я върне, а да я запрати в другата посока. Когато става дума за семейство, са нужни двама. Вече видяхме усилията, положени от Хари и баща му.“ Но, според Скоби, принцът на Уелс избягва изобщо да се занимава с тези проблеми.

„Не ми се иска да обръщам разговора към ролята на Уилям, но човек би си помислил, че едно от нещата, с които бъдещият крал трябва да се справя лесно, е семейството. Един ден той ще бъде глава на династията, ще бъде глава на Англиканската църква. Ще има много ценности, които представлява. И ако не е способен да се оправи в разрива с брат си, това няма да говори добре за него като за бъдещ монарх, няма да му е от полза.“, категоричен е Скоби.

Анализаторът Ръсел Майърс пише в новата си книга William and Catherine: The Monarchy's New Era: The Inside Story, че Уилям продължава да се чувства предаден от брат си, особено след излизането на мемоарите „Резервният“.

Източник, близък до Уилям, потвърждава: „В началото той беше изключително ядосан. Ситуацията беше излязла извън контрол, но книгата затвърди мнението му, че на Хари не може да се има доверие. Уилям беше много разочарован и изключително тъжен, но по някакъв начин това го направи още по-решителен да се съсредоточи върху собственото си семейство и баща си. И мисля, че оттогава виждаме пълна отдаденост на това да се концентрира върху нещата, върху които може да има влияние или които смята за важни - а връзката му с Хари не е сред тях.“

Според информатори, цитирани от RadarOnline, принцът и принцесата на Уелс смятат, че възобновяването на връзките със Съсекс може да разпали отново напрежението в момент, когато монархията е под значителен натиск. Според Кейт и Уилям помирението с Хари и Меган е опасно за двора в толкова деликатен период. Вътрешен източник заяви: „Катрин е убедена, че ситуацията се промени коренно след мемоарите и поредицата от интервюта, които ги последваха. Лични кавги бяха изнесени публично и толкова подробно, че нещата изглеждат необратими.“

Кралски помощник посочва, че принцът и принцесата на Уелс са притеснени и от посланието, което евентуално помирение може да изпрати към обществото. Хората около Уилям и Катрин силно вярват, че кралският дълг не може да бъде поставен на пауза и след това възобновен. Оттеглянето от официалните роли и опитът за завръщане провокира противоречиви сигнали за това какво всъщност означава обществената служба в рамките на монархията.

Според Уилям и Кейт институцията се основава на приемственост, надеждност и ясно дългосрочно посвещение на дълга. Ако този принцип се размиe, те се опасяват, че това може да подкопае самата идея за това какво означава да служиш в кралското семейство. Затова са категорично против всякакво събиране със Съсекс.

Завръщането на Хари и Меган в Обединеното кралство по-късно тази година обаче е сред очакваните събития, които може би ще оттласнат отношенията от точката на замръзване. Наскоро двойката завърши двудневно посещение в Йордания, фокусирано върху хуманитарна дейност. Въпреки че пътуването не беше официална кралска обиколка, наблюдатели отбелязаха приликата му с традиционни дипломатически ангажименти, което пък засили текущите разговори за ролята на Съсекс на глобалната сцена.

Но може и да има път към мира в Бъкингам. Придворни твърдят, че зад публичната кралска драма Чарлз отдавна крие тъга заради пропастта в отношенията си с Арчи и Лилибет. Монархът е много близък с принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, които го наричат „дядо Уелс“, а Камила - „ГаГа“, но той едва веднъж е държал в ръцете си внуците, живеещи в Калифорния.

Според източник Хари е убеден, че 6-годишният Арчи и 4-годишната Лилибет са неговото „тайно оръжие“ в опитите да се поправят семейните връзки. „Хари наистина вярва, че децата са ключът към семейната рехабилитация“, твърди коментаторът. Хари е сигурен, че щом баща му и брат му се срещнат с Арчи и Лили и прекарат известно време с тях, малките ще разтопят сърцата на дядо си и чичо си и ще променят нещата за една нощ. Приятели казват, че Хари се гордее с децата си и се надява приликата им с него като малък може да трогне Чарлз.

Няма съмнение, че Хари работи усилено зад кулисите, за да подготви както практическите, така и емоционалните аспекти на едно пътуване до дома. В идеалния случай той иска посещението му да съвпадне с традиционната лятна почивка на Чарлз в Балморал с надеждата, че познатата обстановка ще улесни всички да се отпуснат около Арчи и Лили.

Сигурно е и, че Хари се тормози заради изгубеното време на децата му с дядо им. Тъжно е, че те изобщо не познават Чарлз. Въпреки цялата публична критика, която е отправял към монархията, Хари е изключително наясно с болката, която тази дистанция причинява на Чарлз и вярва, че Арчи и Лили заслужават да знаят откъде произхождат и да създадат спомени с дядо си, докато все още могат.

Хари разчита на семейния уют, за да тушира стреса между него и брат му. Като отдаден баща на Джордж, Шарлот и Луи, Уилям разбира силата на семейните връзки, а според мълвата Хари се надява, че възможността да бъде чичо на живо и да наблюдава как децата му се сближават с братовчедите си, ще се отрази върху емоциите на Уилям. Близък до семейството подкрепя тезата и казва, че след като Уилям и Кейт прекарат време с Арчи и Лилибет, ще бъде по-трудно да изключат семейство Съсекс от фамилията и това ще се окаже ключът към по-трайно помирение в монархията.

