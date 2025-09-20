Ето как да сготвите Рататуй точно като в Прованс

С узрели патладжани, тиквички и чушки, плюс щедра порция чесън и зехтин, Рататуй, провансалската зеленчукова яхния, се превръща в пълноценно растително ястие, което

ще се хареса както на месоядните, така и на вегетарианците.

Нещо повече, Рататуй става по-добър с времето, което го прави чудесен избор за хора, които приготвят храна за няколко дни.

Тази рецепта дава около три килограма Рататуй, така че дори да не храните голяма група, все пак ще имате вкусни остатъци, пише Марта Стюарт.

Кои са най-често срещаните грешки при приготвянето на Рататуй?

Не режете твърде ситно: зеленчуците трябва да са едри, около 2-3 см. Това придава на ястието рустик вид и ще предотврати разпадането на зеленчуците по време на готвене.

Печете доматите: Тук се използват консервирани домати. Бързото печене във фурната концентрира вкуса им и сгъстява соса, така че Рататуйът да не е воден. Не пропускайте тази стъпка.

Подправете постепенно: Добавяйте сол и черен пипер постепенно, докато добавяте зеленчуците. Това ще засили вкусовете и ще улесни коригирането на окончателното подправяне.

Не преварявайте: Рататуй е яхния, а не сос. Зеленчуците трябва да са меки, но не смачкани. Опитайте на вкус и свалете от котлона, когато всичко омекне, но все още запази формата си.

Какви съставки са необходими за Рататуй

Ще ви трябват следните съставки: 1 консерва (800 г) цели белени домати, 6 с.л. екстра върджин зехтин, 1 голям патладжан (450 г), нарязан на кубчета 2–3 см. Ще ви трябват още едра сол и смлян черен пипер; 2 големи жълти глави лук (450 г), едро нарязани, 1 глава чесън, скилидки обелени и счукани, 2 сладки чушки (всякакъв цвят), едро нарязани, 2 големи тиквички (450 г), едро нарязани, 1 дафинов лист, 1 с.л. пресен майорана или риган и 2–3 с.л. червен винен оцет.

Как се прави Рататуй

Първо загрейте фурната до 175°C. Поставете доматите и сока им върху тава за печене и ги намачкайте с ръце на парчета с размери около 2 см. Поръсете ги с две супени лъжици зехтин и печете половин час, като не забравяте да разбърквате на всеки десет минути.

Докато доматите са във фурната, погрижете се за патладжана: осолете парчетата, използвайте около една и половина чаени лъжички сол и ги оставете в гевгир за около двадесет минути. След това внимателно изстискайте излишната течност.

Сега поставете голяма тенджера или тиган на котлона, налейте четири супени лъжици олио и загрейте на среден огън. Сложете лука и гответе около пет минути, докато стане прозрачен. Добавете чесъна и продължете да готвите още пет минути, след което добавете нарязаните чушки и гответе около четири минути, докато омекнат наполовина. Не забравяйте да добавите сол и черен пипер.

Когато основата е готова, добавете в тигана печените домати, патладжана, тиквичките, дафиновия лист и майораната. Оставете всичко да къкри леко, покрийте частично и оставете да къкри около петнадесет минути – зеленчуците трябва да омекнат, но да не се превърнат в каша. В самия край налейте малко червен винен оцет, овкусете със сол и черен пипер, след което извадете дафиновия лист и сервирайте.

Може би се чудите как да съхранявате остатъци от Рататуй - в хладилник той остава „жив“ пет дни, във фризера - до 3 месеца.

