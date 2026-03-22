Една българска монета струва 80 000 евро, друга е обвита в мистерия

Една българска монета струва рекордните 80 000 евро. Наричат я шедьовърът и богатите нумизмати редовно питат за нея.

Абсолютният рекордьор по цена е монетата 100 лева от 1894 година. "Най-високата сделка е там – около 80–80 и няколко хиляди евро. В началото на миналата година имаше един търг на 20 лева от 1894 година, която също достигна такива суми – малко над 160 000 лева. Има и сделки, които не са търгове – до 100 000 евро. Вече над 100 000 евро само гоним сферата на теориите.", обясни за БНТ Калоян Борисов, нумизмат и търговец.

В мистерия е обвита и сребърна двулевка с лика на Фердинанд от 1916 година. "По данни от по-стари колекционери специално от двулевката има не повече от 5–6 бройки останали.", твърди нумизматът Иван Данов.

Един случай от 1916 година влиза в историята. При докарването с влак на напечатаните в Австро-Унгария тогава 100 златни лева един от сандъците е откраднат, преди да стигне до БНБ. Става дума за близо 7000 купюра.

Иначе сред най-ценните монети в България е монета от две стотинки от 1981 г. Това, което я прави изключително рядка е сгрешен надпис – вместо "1300 години България“, тази серия е изсечена с "Народна република България“. А цената ѝ, в зависимост от състоянието, може да е от 12 до 15 000 евро, предава още БНТ.



Шансът да имате такава монета вкъщи е почти нулев, потвърждава Калоян Борисов: "Никога не е пускана в размяна. При изработването на монетата се слага стара матрица с текст "Народна република България“. Няколко екземпляра са такива и са доста редки. Считаме, че са до 20 бройки, но на мен са ми известни дори по-малко."



Професионалистите имат и един съвет към любителите – независимо какво им се предлага, да внимават и да се пазят от фалшификати, особено китайски.



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com