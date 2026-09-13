Една българска монета струва 80 000 евро, друга е обвита в мистерия
Сред най-ценните монети в България е монета от две стотинки от 1981 г
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Сред най-ценните монети в България е монета от две стотинки от 1981 г
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