50 години от Bohemian Rhapsody. Невероятни факти за шедьовъра

Величествената песен на Queen и една от най-ювелирните музикални композиции, които изобщо някога ще чуем, е записана през август и септември 1975 г. и излиза на 31 октомври същата година.

Оттогава нейната популярност я поставя сред най-разпознаваемите мелодии в историята, а логично, замесените в нейното създаване са добили легендарен статут.

Но повечето фенове на песента и на Queen може би не знаят, че идеята за нея се заражда още някъде в края на 60-те. Тогава авторът на Bohemian Rhapsody и бъдещ ненадминат фронтмен Фреди Меркюри все още учи в лондонския Колеж за изкуства и дизайн и нахвърля концепцията за песента на листчета хартия.

Китаристът на Queen Брайън Мей си спомня как Фреди за първи път представя пред групата своята композиция в съвсем ранна версия, свирейки на пианото и описвайки грандиозните хармонии и оперни мотиви, които предстои да се разгърнат в записа.

Меркюри обяснява на останалите, че има достатъчно материал за около три песни, но обмисля да ги обедини в едно по-дълго екстравагантно произведение с нестандартна структура без обособен припев.

Финалната 6-минутна миниатюрна рок опера става може би най-емблематичната песен в грандиозното творчество на Queen и осигурява името на биографичния филм за Фреди и групата, който излезе през 2019-а.

Британската група започва сериозно да разработва Bohemian Rhapsody в средата на 1975-а, а същинските записи стартират към края на август.

Една седмица е посветена само на оперната част в средата на песента, с невероятно богатите вокални хармонии, измислени от Фреди.

За да се получи хоровият ефект, фронтменът, Брайън Мей и барабанистът Роджър Тейлър наслагват цели 160 пъти гласовете си в звукозаписа

Когато се стига до крайния резултат след работа в няколко различни музикални студиа, участващите в процеса имат усещането, че са сътворили нещо специално.

"Никой не знаеше как точно ще звучи цялата 6-минутна песен, докато тя не беше сглобена", разказва музикалният продуцент Рой Томас Бейкър. "Но разбрах, че чувам за първи път нещо голямо в музикалната история. Нещо ми подсказваше, че това е знаменателен ден и наистина беше такъв".

