Един от най-опитните професионалисти излетя от "Хелс китчън"

Един от най-опитните професионалисти в Hell’s Kitchen, Денис Ремзи, се сбогува с кулинарната надпревара тази вечер. Той не успя да впечатли шеф Ангелов със своето авторско блюдо по време на предизвикателството за Черните куртки и напусна надпреварата, оставайки на почетното осмо място.

В едно от най-важните изпитания до момента, претендентите трябваше да покажат какво са научили в Кухнята на Ада, предлагайки нов прочит на ястието, осигурило им място в голямата игра. Най-добре със задачата се справиха Спирова и Денисиньо. Място сред най-елитните готвачи в Кухнята на Ада заслужиха още Йордан, Събков, Цветомир, Трифонова и Галин.

След напрегнатата битка, Черните куртки се изправиха пред следващата вечерна резервация. Там ги очакваше чисто новото азиатско меню на шеф Виктор Ангелов, което се оказа сериозно изпитание. Проблеми в комуникацията и отборната игра не позволиха издаването на нито една от поръчките и донесоха номинации за Трифонова, Цветомир, Денисиньо, Галин и Йордан. Каква ще бъде съдбата им?

Утре Черните потеглят към Лозен за нов сблъсък на колела, а обратно в най-горещия ресторант в България ще се изправят срещу опитните кулинари от седмия сезон на предаването, предвождани от големия победител шеф Мартин Методиев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com