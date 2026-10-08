Един цвят превзема целия дом. Използват го от кухнята до дневната

Има цветове, които изглеждат прекрасно на снимка, но се оказват трудни за използване в реален дом. Има обаче и един тъмносин нюанс, към който интериорните дизайнери се връщат отново и отново - Hale Navy HC-154 на Benjamin Moore. Better Homes & Gardens събира мненията на специалисти, които го определят като необичайно универсален цвят - достатъчно характерен, за да направи стаята запомняща се, но и достатъчно мек, за да работи като фон в почти всяко помещение.

Защо точно това синьо

Според Хана Йо, старши мениджър по цветовия маркетинг в Benjamin Moore, Hale Navy постига рядък баланс между наситеност и мекота. Цветът може да бъде използван като силен акцент, но и като изискан фон, без да натоварва пространството.

Цветовият консултант Трева Пърсел дори се шегува, че го наричат „All Hail Navy“, защото го използват практически във всяка стая. Причината е в подтоновете - за разлика от други тъмносини нюанси, които могат да отидат към зелено или лилаво, Hale Navy запазва ясно синия си характер благодарение на черните и сивите нюанси в основата.

Не е просто модерен - смятан е за вечен

Дизайнерите подчертават, че Hale Navy не разчита на краткотрайна тенденция. Цветът е част от историческата колекция на Benjamin Moore и според специалистите има достатъчно характер, за да впечатлява, но и достатъчно сдържаност, за да не изглежда остарял след няколко години.

Кухненският дизайнер Тереза Хъфман посочва, че именно тази умереност е голямото му предимство - той не е нито прекалено ярък, нито прекалено наситен, а това позволява да остане красив дълго след отминаването на дадена интериорна мода.

Светлината го променя, но не го разваля

Една от най-силните особености на Hale Navy е начинът, по който реагира на различна светлина. При ярка естествена светлина нюансът показва повече дълбочина и сложност, докато в по-тъмни помещения създава уютна и интимна атмосфера, без да изглежда груб.

Стойността му на светлоотразяване е ниска - LRV 8,36 по скала от 0 до 100. Това означава, че поглъща голяма част от светлината, но според дизайнерите именно способността му да променя усещането според осветлението го прави толкова приложим в различни помещения.

Може да бъде и цвят, и неутрална основа

Най-интересното е, че Hale Navy може да играе две напълно различни роли. В една стая той може да бъде доминиращият цвят на кухненските шкафове или акцентна стена, а в друга да действа почти като неутрална основа.

Черният подтон омекотява интензивността и позволява цветът да се комбинира с много материали. Дизайнерите го съчетават успешно с топло дърво, естествен камък, месинг, полиран никел и черни метални елементи.

От кухнята до кабинета

Според интериорния дизайнер Мишел Гейдж нюансът може да бъде адаптиран към почти всеки стил. Той стои добре както в исторически къщи с антики и произведения на изкуството, така и в съвременни пространства.

Дизайнерите го препоръчват за входни пространства, големи фоайета, семейни дневни, трапезарии с по-драматична атмосфера, кабинети и помещения тип библиотека. Подходящ е и за функционални пространства като антре или мокро помещение, където тъмният цвят добавя характер, без да изглежда прекалено претенциозно.

Има обаче три важни правила

Специалистите предупреждават първо да се направи проба върху конкретната стена. Дори универсален цвят като Hale Navy може да изглежда различно според изложението, естествената светлина и вида на лампите.

Финишът също е важен. Матова боя прави нюанса по-дълбок, по-тъмен и малко по-малко син, докато по-гланцовата повърхност подчертава синьото.

За най-добър резултат Трева Пърсел препоръчва сив тониран грунд и два слоя боя. Именно тази комбинация според нея помага цветът да покаже пълната си дълбочина и наситеност.

Така Hale Navy се оказва рядък случай на тъмен цвят, който не изисква интериорът да бъде изцяло съобразен с него. Better Homes & Gardens посочва именно това като причината дизайнерите да го използват толкова често - той може да бъде главният герой в стаята, но също толкова лесно може просто да държи целия интериор заедно.