Чарлз пред важно решение за принц Хари

Говори кралският експерт Мат Уилкинсън

22 мар 26 | 14:28
Агенция Стандарт

Следващото ключово решение на крал Чарлз ще бъде от решаващо значение за принц Хари, който се надява на семейно събиране.

Очаква се херцогът на Съсекс да се завърне в родината си за Игрите „Инвиктъс“ в Бирмингам през 2027 г. и той е доста обнадежден, че баща му и други членове на семейството ще уважат събитието с присъствието си.

Коментирайки възможната ситуация, кралският експерт Мат Уилкинсън смята, че е много малко вероятно монархът да се присъедини към сина си на „Инвиктъс“, което би било съкрушително за принца.

В подкаста „A Right Royal Podcast“ той казва: „Мисля, че „Инвиктъс“ е голямо събитие за Хари... Според мен имаше само едно решение - да бъде в Бирмингам и Хари искаше да доведе цялото си семейство тук. Той иска да седи с кралското семейство, на трибуните, но това е много оптимистично.“

Но коментаторът предупреждава Хари да не си създава прекалено големи надежди.

„Кой знае какво може да се случи следващата седмица? Ако искате отговор на това, поглеждайки в кристалната си топка, не мисля, че кралят ще отиде на „Инвиктъс“ следващото лято“, каза Мат.

Възможно е да има малък шанс крал Чарлз да присъства на игрите, но експертът заяви, че принц Уилям и кралица Камила със сигурност няма да имат намерение да покажат подкрепа за Хари.

