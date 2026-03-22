Чарлз пред важно решение за принц Хари

Следващото ключово решение на крал Чарлз ще бъде от решаващо значение за принц Хари, който се надява на семейно събиране.

Очаква се херцогът на Съсекс да се завърне в родината си за Игрите „Инвиктъс“ в Бирмингам през 2027 г. и той е доста обнадежден, че баща му и други членове на семейството ще уважат събитието с присъствието си.

Коментирайки възможната ситуация, кралският експерт Мат Уилкинсън смята, че е много малко вероятно монархът да се присъедини към сина си на „Инвиктъс“, което би било съкрушително за принца.

В подкаста „A Right Royal Podcast“ той казва: „Мисля, че „Инвиктъс“ е голямо събитие за Хари... Според мен имаше само едно решение - да бъде в Бирмингам и Хари искаше да доведе цялото си семейство тук. Той иска да седи с кралското семейство, на трибуните, но това е много оптимистично.“

Но коментаторът предупреждава Хари да не си създава прекалено големи надежди.

„Кой знае какво може да се случи следващата седмица? Ако искате отговор на това, поглеждайки в кристалната си топка, не мисля, че кралят ще отиде на „Инвиктъс“ следващото лято“, каза Мат.

Възможно е да има малък шанс крал Чарлз да присъства на игрите, но експертът заяви, че принц Уилям и кралица Камила със сигурност няма да имат намерение да покажат подкрепа за Хари.

