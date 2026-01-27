Чарлз наложи сериозна забрана. Англичани се хванаха за главата

Британският крал Чарлз III е разпоредил строги кулинарни правила за кралските държавни банкети, забранявайки храни и напитки, често срещани във висшата кухня - шоколад, кафе и чесън.

Запознати с двореца съобщиха пред Radar Online, че 77-годишният крал е известен с изключително претенциозните си хранителни навици и забраните му са непоколебими. По време на официални приеми готвачите са принудени най-внимателно да планират менюто, за да гарантират, че тези съставки дори случайно няма да се появят близо до чинията му.

„Чарлз е изключително претенциозен, а шоколадът, кафето и чесънът са абсолютно табу за него. Това е пряка заповед от краля, която не може да бъде заобиколена.“

Изданието отбелязва, че изискванията на краля не се ограничават само до менюто. Според източници Чарлз III винаги пътува със собствени прибори за хранене. Седалката му трябва да бъде оборудвана със сребърна купа, съдържаща специална морска сол, както и със специална възглавница за седалката за комфорт и правилна стойка. Освен това всеки обяд и вечеря трябва да бъдат придружени от салата, приготвена по строго определени стандарти.

Чарлз също има специални навици за закуска. Любимото му ястие е кокот от яйце, сварен две до три минути. Яйцето се бели, скрива под листа от маруля, а кралят смесва жълтъка с билки, използвайки го като дресинг.

