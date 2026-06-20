Африка се разкъсва. Нов континент и нов океан

В сърцето на Източна Африка, между Етиопия и Мозамбик, земята се променя с темпо, което изненадва дори геолозите. Ново изследване, публикувано в Nature Communications, разкрива, че земната кора в района на басейна Туркана - 500-километров сегмент от гигантската Източноафриканска рифтова система, се разпада много по-бързо, отколкото се смяташе досега.

Това не е просто локално геоложко явление. Това е началото на процес, който един ден може да създаде нов континент и нов океан - събитие, което Земята преживява изключително рядко.

Критичният праг, когато континентите вече не могат да останат цели

Изследователите от Земната обсерватория „Ламонт–Дохърти“ към Колумбийския университет установяват, че кората под рифта Туркана е достигнала „точката, от която няма връщане назад“. В централната част на разлома тя е изтъняла до едва 12,7–13 километра, докато извън зоната остава над 35 километра.

Това изтъняване е резултат от процес, известен като „necking“ – разтягане и стесняване на кората, подобно на карамел, който се издърпва, докато стане толкова тънък, че се къса. Когато този праг бъде достигнат, разпадането става необратимо.

Плочите - Африканската и Сомалийската, се отдалечават с почти 5 мм годишно. Новите данни показват, че реалната скорост на размиване е 4,7 мм годишно - стойност, която потвърждава ускоряването на процеса.

Как се ражда нов океан

Когато континенталната кора стане достатъчно тънка, магмата започва да се издига по-лесно. Това води до активна вулканичност, пропадане на земни маси и оформяне на дълбоки басейни. Следващият етап – който може да настъпи след няколко милиона години – е появата на първата океанска кора.

Тогава морската вода ще навлезе в разлома. Това ще бъде началото на нов океан – подобно на това, което някога е разделило Африка и Южна Америка.

Геолозите подчертават, че макар процесът да е бавен в човешки мащаб, в геоложки измерения той се развива „като мигване“.

Туркана - люлката на човечеството, родена от огън и разломи

Басейнът Туркана е едно от най-богатите места на планетата за ранни човешки фосили - над 1200 открити хомининни останки, или около една трета от всички подобни находки в Африка.

Новите геоложки данни дават ключ към разбирането защо именно тук са се запазили толкова много свидетелства за нашия произход.

Преди около четири милиона години интензивната вулканична активност и изтъняването на кората са предизвикали пропадане на земни маси и образуване на дълбоки езерни басейни. В тях бързо са се натрупвали финозърнести утайки – идеалната среда за съхранение на кости и органични останки.

Така геологията и еволюцията се преплитат: разломът, който днес предвещава нов океан, някога е създал условията за запазването на нашата собствена история.

Континентът на бъдещето

Африка няма да се разцепи утре. Но процесът вече е започнал и е по-напреднал, отколкото учените смятаха.

В далечното бъдеще Сомалийската плоча ще се отдели от останалата част на континента. Между тях ще се образува нов океан. А Източна Африка ще се превърне в нов, самостоятелен континент.

Това е бавна, величествена трансформация – напомняне, че Земята не е статична, а жив организъм, който непрекъснато се променя.

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