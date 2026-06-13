Учени: Ще има нов континент Амазия
Земетресението в Непал отново показа, че земните маси вече са в процес, с който се образува нов суперконтинент Амазия, съобщи в. "Дейли мейл". Това тв...
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Земетресението в Непал отново показа, че земните маси вече са в процес, с който се образува нов суперконтинент Амазия, съобщи в. "Дейли мейл". Това тв...