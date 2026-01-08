Първа целувка на Кейти и Трюдо

Певицата Кейти Пери показа първата официална любовна снимка, на която позира с Джъстин Трюдо. И се целуват!

Пери сподели топли моменти от празниците – от хармоничното съвместно родителство с бившия си годеник Орландо Блум до романтични дни край морето с новия си партньор, бившия канадски премиер.

Вчера певицата публикува в Instagram снимки и видеа от коледните и новогодишните празници, озаглавена „Holidaze ♥️“.

Сред кадрите са мили мигове от ежедневието ѝ като майка – снимка на коледния списък с желания на 5-годишната ѝ дъщеря Дейзи Дав, в който малкото момиче е поискало коте, както и аларма на телефона на Пери, напомняща ѝ да премести елфите от „Elf on the Shelf“ преди Дейзи да се събуди. На една от снимките елфите дори „релаксират“ в сауна.

Певицата е включила още кадри на коледната си елха, видео от представление на „Лешникотрошачката“, аниматронен Дядо Коледа и зимни арт занимания.

В поста си Кейти Пери е публикувала и две снимки с новия си приятел. На първата той се усмихва, докато плува в тюркоазените води на океана, а на втората Пери го целува по бузата на фона на залез на плажа.

На друг кадър певицата показва колие със златен кленов лист – деликатен жест към родината на любимия ѝ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com