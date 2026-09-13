Първа целувка на Кейти и Трюдо
Къпят се в тюркоазени води
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Къпят се в тюркоазени води
Канадският премиер Джъстин Трюдо поднесе официално извинение за поведението си в парламента преди ден. По време на заседание, изнервеният премиер изб...
Премиерът Джъстин Трюдо посрещна на летището в Торонто първата група от 163 сирийски бежанци, приети в Канада, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес....
Програмите предвиждат по-специално съкращаване на вредните емисии, чрез използване на технологии за "чиста енергия" Правителството на Канада ще отпус...