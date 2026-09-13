Всичко за Орландо Блум

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Орландо спасява Джони Деп

Орландо спасява Джони Деп

Орландо Блум и Джони Деп, които навремето си съперничаха за славата в "Карибски пирати", вече действат като добре смазана приятелска машина. Последнит...

11 септември | 6:00
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