Първа целувка на Кейти и Трюдо
Къпят се в тюркоазени води
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Къпят се в тюркоазени води
Актьорът сподели кадър от детството си
Годеницата му Кейти Пери роди момиченце
Беше ми писнало от собствения ми рекламен образ, заяви актьорът
Актьорът не получи щастливия край, който изживява във филмите си
Новият филм на актьора пое овациите на световните критици
Певицата стигнала дъното през 2017-а
Певицата и Орландо Блум за пореден път отмениха сватбата си
Звездите искали да се венчаят в Япония
Наследникът им ще се появи през лятото
Орландо Блум ще озвучава принц Хари
Певицата искала да забременее скоро
Говори се, че актьорът ще се венчае за Кейти Пери другия месец
Звездите разменят брачни клетви през декември
Aктьорът се катапултира на върха в Холивуд след участието в трилогията
Бракът ще е втори и за Кейти Пери, и за Орландо Блум
Лайнъл Ричи пее на церемонията
Певицата е казала „да“ в деня на влюбените
Орландо Блум и Джони Деп, които навремето си съперничаха за славата в "Карибски пирати", вече действат като добре смазана приятелска машина. Последнит...
Орландо Блум реши да повози гаджето си Кейти Пери на своя педъл борд - но чисто гол. Британският актьор и американската поп звезда в момента са на по...