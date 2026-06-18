Легендарен наш актьор опроверга слуховете и обяви гръмка новина

Легендата на българското кино и театър Антон Радичев опроверга слуховете за здравето му.

„Чувствам се много добре със здравето. Не е истина, че съм болен. Скоро заминавам в Созопол. Ще прекарам една дълга лятна ваканция на брега на морето. Ще плувам, ще се пека на плажа“, заяви обичаният актьор пред "България днес".

С тези думи звездата от „Оркестър без име“, „НЛО“ и десетки култови филми категорично опроверга твърденията, че има сериозни здравословни проблеми.

Макар да е на прага на своята 80-годишнина, Радичев продължава да впечатлява с жизненост и чувство за хумор. Негови близки споделят, че той е в стабилна кондиция и с нетърпение очаква любимите си дни край морето.

През годините актьорът не е крил, че резките промени във времето влияят на кръвното му налягане. Преди две години той действително беше приет в болница заради високо кръвно, но впоследствие успя да овладее проблема със стриктен режим, подходящо хранене и медикаменти.

„Живея втори живот след това премеждие“, признаваше тогава Радичев.

И това лято любимецът на поколения българи ще остане верен на традицията си да почива в Созопол. Самият той обаче уверява, че ще бъде внимателен и няма да предприема рискове.

„Всяко нещо – с времето си. Ще го карам по-полека, но пак ще се наслаждавам на морето и слънцето“, казва актьорът.

По информация на негови колеги, по време на ваканцията си Радичев ще спазва препоръките на лекарите. Планира да прекарва ограничено време на плажа, да се разхожда край морето и да се наслаждава на морския въздух, който винаги му е действал добре.

Морската почивка обаче му напомня и за един неприятен инцидент отпреди няколко години. Тогава актьорът изкълчва сериозно десния си крак още в първите дни на ваканцията.

„Почивката ми премина с травма на глезена. Още в първия ден се подхлъзнах и белята стана. Лекарят препоръча 35 дни пълен покой на долния ми крайник, но всеки ден влизах в солената вода и плувах по час“, спомня си с усмивка Радичев.

Днес обаче той гледа напред и е категоричен, че слуховете за тежко заболяване нямат нищо общо с истината. Вместо болнична стая, това лято Антон Радичев избира морето, слънцето и спокойствието на любимия Созопол.

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