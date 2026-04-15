"Възраждане“: България трябва да се превърне в водещ логистичен и транспортен център

България заема ключово геостратегическо място между Европа, Азия и Близкия изток, но този потенциал остава в голяма степен неизползван. Липсата на последователна държавна политика, забавеното изграждане на инфраструктура и недофинансирането на стратегически сектори възпрепятстват развитието на страната като логистичен и транспортен хъб. Това заявява партия "Възраждане" в програмата си "България 1400", с която формацията на Костадин Костадинов излиза на изборите.

От „Възраждане“ заявяват, че е необходима ясна визия и решителни действия за възстановяване на ролята на България в регионалните и европейските транспортни коридори.

В тази връзка политическата организация предлага ускорено изграждане на ключови инфраструктурни проекти – автомагистрали, скоростни пътища, мостове и тунели, които да свържат ефективно Северна и Южна България и да осигурят бърз достъп до международните транспортни коридори. Сред приоритетите са доизграждането на АМ „Хемус“, завършването на АМ „Струма“, изграждането на АМ „Черно море“ с втори мост над Варненското езеро, както и реализирането на магистрала Русе–Велико Търново–ГКПП „Маказа“ с тунел под Шипка и обход на Кърджали.

Включени са още изграждането на магистрала „Рила“, скоростния път Силистра–Добрич–Варна, довършването на Южната скоростна тангента в София и скоростния път Видин–Ботевград.

Като втори ключов елемент се поставя развитието на интермодални терминали на стратегически локации в страната. Комбинирането на железопътен, автомобилен и морски транспорт ще позволи по-бърз, по-евтин и по-ефективен пренос на товари, което е от съществено значение за конкурентоспособността на българската икономика.

От „Възраждане“ предвиждат възстановяване на държавния контрол върху ключови летища. Предлага се прекратяване на концесионния договор на летище „Васил Левски“ – София, както и незабавна модернизация и разширяване на Терминал 1 и изграждане на нов Терминал 3.

Ще бъде извършена и цялостна оценка на концесиите на летищата в Бургас и Варна с оглед защита на националния интерес. В областта на морските и речните пристанища се предлага модернизация, разширяване на капацитета и по-ефективно интегриране в международните логистични вериги. Предвижда се и преразглеждане на концесиите на пристанищата Бургас – Запад и Бургас – Изток 2.

Железопътният транспорт е определен като гръбнак на икономиката. От „Възраждане“ настояват железопътната инфраструктура да остане изцяло държавна, съгласно Конституцията, и да бъде модернизирана така, че да осигурява бърз, безопасен и достъпен транспорт. БДЖ „Пътнически превози“ трябва да гарантира качествено обслужване до всяка точка на страната, а развитието на товарните превози се разглежда като ключов фактор за индустрията.

В тази връзка се предвижда търсене на партньорства извън ЕС, включително с Китай, което може да доведе до увеличаване на карго превозите и привличане на инвестиции.

Сред приоритетите е и разширяването и модернизацията на гранично-контролно пропускателните пунктове. ГКПП „Капитан Андреево“ е посочен като пример за стратегическото значение на страната, а за ГКПП „Малко Търново“ се отбелязва, че съществува готов проект от турска страна от над 20 години, който все още не е реализиран.

От „Възраждане“ подчертават, че България разполага с всички предпоставки да се превърне в ключов логистичен център, но това изисква дългосрочна стратегия, последователна държавна политика и реални инвестиции в инфраструктура и технологии.

