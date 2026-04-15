"Възраждане“: България трябва да се превърне в водещ логистичен и транспортен център

Партията предлага ускорено изграждане на  ключови инфраструктурни проекти – автомагистрали, скоростни пътища, мостове и  тунели

15 апр 26 | 7:48
Мира Иванова

България заема ключово геостратегическо място между Европа, Азия и Близкия  изток, но този потенциал остава в голяма степен неизползван. Липсата на  последователна държавна политика, забавеното изграждане на инфраструктура и  недофинансирането на стратегически сектори възпрепятстват развитието на  страната като логистичен и транспортен хъб. Това заявява партия "Възраждане" в програмата си "България 1400", с която формацията на Костадин Костадинов излиза на изборите.

От „Възраждане“ заявяват, че е  необходима ясна визия и решителни действия за възстановяване на ролята на  България в регионалните и европейските транспортни коридори.

В тази връзка политическата организация предлага ускорено изграждане на  ключови инфраструктурни проекти – автомагистрали, скоростни пътища, мостове и  тунели, които да свържат ефективно Северна и Южна България и да осигурят бърз  достъп до международните транспортни коридори. Сред приоритетите са доизграждането на АМ „Хемус“, завършването на АМ „Струма“, изграждането на  АМ „Черно море“ с втори мост над Варненското езеро, както и реализирането на  магистрала Русе–Велико Търново–ГКПП „Маказа“ с тунел под Шипка и обход на  Кърджали.

Включени са още изграждането на магистрала „Рила“, скоростния път  Силистра–Добрич–Варна, довършването на Южната скоростна тангента в София и  скоростния път Видин–Ботевград.

Като втори ключов елемент се поставя развитието на интермодални терминали на  стратегически локации в страната. Комбинирането на железопътен, автомобилен и  морски транспорт ще позволи по-бърз, по-евтин и по-ефективен пренос на товари,  което е от съществено значение за конкурентоспособността на българската икономика.

От „Възраждане“ предвиждат възстановяване на държавния контрол върху ключови  летища. Предлага се прекратяване на концесионния договор на летище „Васил  Левски“ – София, както и незабавна модернизация и разширяване на Терминал 1 и  изграждане на нов Терминал 3.

Ще бъде извършена и цялостна оценка на концесиите на летищата в Бургас и Варна с оглед защита на националния интерес.  В областта на морските и речните пристанища се предлага модернизация,  разширяване на капацитета и по-ефективно интегриране в международните  логистични вериги. Предвижда се и преразглеждане на концесиите на  пристанищата Бургас – Запад и Бургас – Изток 2.

Железопътният транспорт е определен като гръбнак на икономиката. От  „Възраждане“ настояват железопътната инфраструктура да остане изцяло  държавна, съгласно Конституцията, и да бъде модернизирана така, че да осигурява  бърз, безопасен и достъпен транспорт. БДЖ „Пътнически превози“ трябва да гарантира качествено обслужване до всяка точка на страната, а развитието на товарните превози се разглежда като ключов фактор за индустрията.

В тази връзка  се предвижда търсене на партньорства извън ЕС, включително с Китай, което може  да доведе до увеличаване на карго превозите и привличане на инвестиции.

Сред приоритетите е и разширяването и модернизацията на гранично-контролно  пропускателните пунктове. ГКПП „Капитан Андреево“ е посочен като пример за  стратегическото значение на страната, а за ГКПП „Малко Търново“ се отбелязва, че  съществува готов проект от турска страна от над 20 години, който все още не е реализиран.

От „Възраждане“ подчертават, че България разполага с всички предпоставки да се  превърне в ключов логистичен център, но това изисква дългосрочна стратегия, последователна държавна политика и реални инвестиции в инфраструктура и  технологии.

