Радев каза голямата цел на "Прогресивна България"

Хората започват масово да се освобождават от страха, каза лидерът на ПБ

14 апр 26 | 13:56
Мира Иванова

„Нашата цел е създаване на условия за ускорен икономически растеж и освобождаване на предприемчивостта на българите, които да влагат в мечтите си и в активни икономически дейности, а не само в недвижимости“. Това заяви лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев, който се срещна с избиратели в Асеновград.

„Виждам как България започва да се надига. Ние правим кампания в пълни зали и на пълни площади. За разлика от нашите опоненти, които събират в зали, и то доста по-малки, само партиен антураж и администрацията под строй. Това е много показателно. Навсякъде българите искат промяна и ние ще я постигнем”, подчерта Румен Радев.

Лидерът на „Прогресивна България” напомни, че в програмата на коалицията са описани конкретни стъпки за демонтаж на олигархичния модел от управлението, спирането на потока от финансов ресурс към него, както и за възстановяване на справедливостта и върховенството на закона.

Хората започват масово да се освобождават от страха, да излизат от апатията и ако всички те изразят свободно своята воля в България на изборите на 19 април, ще има решителна промяна, заяви Радев.

