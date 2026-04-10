Никола Димитров: Достъпът до лечение се превръща в лукс

"Здравеопазването в област Ямбол е достигнало своя критичен минимум, а липсата на дългосрочна политика и реални решения поставя под риск достъпа на хората до медицинска помощ.", това каза кандидатът за народен представител от „Възраждане“ за област Ямбол Никола Димитров.

Един от най-показателните примери за състоянието на сектора в региона е строежът на новата областна болница, който продължава вече близо 40 години.

„Новата областна болница се строи вече близо 40 години - символ на забавени решения и липса на реална воля.“, коментира той.

И е на мнение, че паралелно с това кадровата криза се задълбочава, а медицинските специалисти напускат града заради лошите условия в действащата болница, а системата не успява да ги задържи.

Особено сериозен е недостигът на лични лекари и педиатри, което създава риск за достъпа до базова медицинска грижа.

Ситуацията се усложнява допълнително от застаряващия състав на медицинските специалисти и липсата на млади кадри.

„Медицинските сестри са предимно в пенсионна възраст, а млади кадри не избират да останат и да се развиват тук.“, коментира Димитров.

По думите му това не са просто данни, а реалността, в която живеят хората в региона. „Реалност, в която достъпът до здравеопазване се превръща в лукс.“, категоричен е той.

Като решение се посочва необходимостта от спешни и целенасочени мерки - инвестиции в здравната инфраструктура, подобряване на условията на труд и активна политика за привличане и задържане на медицински кадри.

„Здравето не може да чака. Ямбол заслужава модерно, достъпно и работещо здравеопазване.“, заяви Никола Димитров.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com