Разтърсващо признание в "Хелс китчън". Шеф Ангелов на колене

Георги Лападатов отпадна от надпреварата за голямата награда в Hell’s Kitchen тази вечер. След като беше номиниран по време на кулинарното изпитание "сърф енд търф", той не се справи с воденето на Синята кухня при вечерната резервация и шеф Виктор Ангелов сложи край на неговото участие в предаването.

Преди да напусне Кухнята на Ада Лападатов шокира всички и дори принуди шеф Ангелов да падне на колене. Кулинарят попита врачанина какво означава "сърф". "Бързо сърфиране", предположи Лападатов, очевидно далеч от иситната.

Ситуацията стана още по-комична, когато шефът го попита къде сърфираме. "В кухнята, шеф!", отвърна с усмивка той, а Ангелов направо се хвана за главата. Отчаян, шефът зададе нов въпрос – какво е "търф". "Някакво страшно животно?", изстреля Лападатов и предизвика смях в кухнята.

Дори с жокери обаче той не успяваше да стигне до верния отговор, което накара шеф Ангелов буквално да падне на колене и да започне да му се моли. В крайна сметка Лападатов все пак позна: "Пилешко и риба?", каза той и добави, че английският направо му вреди на здравето.

По време на днешните предизвикателства Симона Спирова разкри болезнени моменти от своето детство пред съотборниците си. Тя разказа за трудния си живот, белязан от семейни проблеми и лишения.

"Една от причините е обстоятелствата с майка ми и баща ми – от много малки аз и брат ми останахме само с един родител", започна Спирова след въпрос на Деси Трифонова.

Тя призна, че още от деца са били принудени да работят и да помагат, за да се справят: "От малки знаем какво е да се трудиш и да си изкараш хляба сам. Работили сме на полето."

Симона не скри и тежката истина за баща си: "Само той пиеше, идваше си пиян, караше се на майка ми, посягаше на мен и брат ми. Само негативни неща."

В един момент тя дори криела истината: "Преди, когато ме питаха за баща ми, предпочитах да казвам, че е мъртъв."

Участничката сподели, че днес вече не се срамува да говори за миналото си и дори е благодарна на майка си за решението да си тръгне: "Не е лесно да бъдеш малтретиран и подтискан и да гледаш две деца. Това беше най-доброто решение."

Претендентите за титлата "Най-добър готвач на България" започнаха своя ден със заплетено предизвикателство. Съдбата взе участие в определянето на техните главни протеини, а всеки трябваше да представи авторски прочит на специалитет с морски дарове и месо.

Най-добре се справиха остриетата Събков и Йордан, сладкарят Цветомир и златната резерва Ремзи. Решаващата точка записа амбициозната Спирова, което ѝ донесе победата и емоционална среща с най-близките хора. Скромният Лападатов пое отговорност и облече оранжева престилка.

Вечерната резервация се оказа повече от напрегната. Въпреки затруднения в началото, Червените съумяха да завършат всички свои поръчки. Хаос и липса на комуникация при техните противници обаче доведе до изгонване от кухнята. След консултация на шеф Ангелов с неговите съотборници, врачанският кулинар Лападатов загуби мястото си в голямата игра.

Той е следващият гост в официалния подкаст “Кухнята след Ада”. Там Лападатов разказа за своето представяне в предаването, за интригите и съюзите в Синия лагер, за любовта към кулинарията и за множеството научени уроци в надпреварата.

Утре градусите в най-популярния ресторант в България ще продължат да се покачват, защото Сините и Червените ще се изправят едни срещу други за последен път, а неочакван гост може да промени бъдещето на един от участниците завинаги.

