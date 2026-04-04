Станислав Стоянов: България отново изостава в защитата на своя националния интерес

По покана на президента Илияна Йотова се проведе среща в президентството, посветена на Годишния доклад за напредъка на Република Северна Македония по пътя ѝ към Европейския съюз. От общо 17 български евродепутати присъстваха девет, сред които и Станислав Стоянов от „Възраждане“, докладчик в сянка по темата в Европейския парламент.

Стоянов приветства инициативата, а в рамките на дискусията изрази тревога от липсата на ангажираност от страна на българските институции, в частност на Министерството на външните работи, оглавявано от Надежда Нейнски. По думите му България разполага с всички необходими дипломатически инструменти и пълния потенциал да защити позицията си по отношение на РСМ, но те не се използват ефективно.

„Българските евродепутати отново се оказваме сами и без подкрепа в защита на националния интерес. В същото време Република Северна Македония използва целия си дипломатически и политически потенциал, за да налага своите позиции. Крайно време е българските институции и най-вече министър Надежда Нейнски да покажат присъствие и ясно отношение по темата“, заяви той.

Стоянов подчерта, че в тазгодишния доклад се наблюдават опити за ревизия на вече поети ангажименти от страна на РСМ, включително по отношение на преговорната рамка. Той беше категоричен, че България не може да приеме подобни интерпретации и подчерта, че пътят на Скопие към Европейския съюз минава през изпълнение на поетите ангажименти към София и Брюксел.

Припомняме, че през 2022 г. България одобри преговорната рамка на РСМ по пътя към ЕС срещу поети ангажименти от страна на Скопие – включването на българите в конституцията и спазването на договора за добросъседство с двата му протокола.

Според Стоянов е необходима ясна и проактивна външнополитическа линия, както и по-тясна координация между институциите и българските представители в Европейския парламент.

„Само с последователни действия и използване на целия институционален потенциал България може ефективно да защити своята позиция и правата на българите в РСМ“, допълни Стоянов.

