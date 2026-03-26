Костадинов посочи основния опонент на Възраждане на изборите

„Основният ни опонент преди, сега и в бъдеще са апатията, неверието, лековерието, глупостта. Голяма част от нашите сънародници не вярват, че нещо зависи от тях и могат да променят с вота живота си. Така възпроизвеждаме бедността, разрухата и бедността, в която сме изпаднали.“ Това каза пред бТВ по повод предстоящите избори лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Темите, които той засегна, обхващат както икономическата политика и санкциите срещу Русия, така и въпроси, свързани с еврозоната, енергетиката и политическите опоненти. Изказванията му идват на фона на засилен обществен дебат за цените, доходите и посоката на развитие на страната. Костадинов очерта твърда линия по ключови икономически и геополитически въпроси.

„Има един много лесен и бърз начин за понижаване на цената на горивата и това е отмяната на санкциите срещу Русия. В момента, в който това стане, цените на горивата ще паднат“, каза Костадинов. „Ако ние управляваме държавата, сваляме санкциите, цената на горивата падат с между 30% и 40%“, заяви той.

„Ако управляваме, ще върнем българския лев и то много лесно, защото влязохме в еврозоната с фалшифицирани данни“, допълни Костадинов.

Относно АЕЦ „Козлодуй“ Костадинов заяви, че всички загуби са заради това, че България спазва санкции, които са в ущърб на нашия национален интерес.

Той каза още, че програмата на „Прогресивна България“ е клонинг на тази на ПП-ДБ. „Неслучайно абревиатурите им са почти препокриващи се. Един футболен класик би казал, че ПБ е същото като ПП-ДБ, само че е ПБ, защото искат едно и също нещо – по-голяма интеграция в еврозоната и ЕС, да продължават санкциите срещу Русия и т.н.“, посочи Костадин Костадинов.

Той бе категоричен, че „Възраждане“ няма никакви пресечни точки с „Прогресивна България“. „В него в момента доминират представители на ГЕРБ и ДПС. Не би трябвало там да има политически квоти, но всички знаем, че е така. Нашето условие е ясно – трябва да сме сигурни, че там няма да има политически квоти“, обясни Костадинов.

Лидерът на "Възраждане" прогнозира ръст на лихвите по кредитите и тези по ипотечните от 3,5% ще станат около 6,5%.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com