ДПС влиза в изборите с остри критики към управлението

ДПС-Ново начало влиза в предизборната кампания с отчет за свършеното, но и със сериозни притеснения от действията на служебното правителство на Андрей Гюров. Това заяви във Велико Търново водачът на листата за областта Йордан Цонев.

По думите му партията започва кампанията с резултати, но и с тревога за начина, по който се упражнява властта. „Влизаме с реални дела за нашия електорат, но и с тревога за това, което прави това одиозно и вредно за България служебно правителство“, заяви Йордан Цонев.

Той коментира и решението на Европейския съд, свързано с премиера Гюров. „Тоест, той не трябваше да е премиер. Имаме притеснения, че властта се употребява за една или две партии, но ДПС е свикнало с подобно отношение и ще се справи“, каза Цонев.

Сигнали за натиск върху структури

Според него от цялата страна постъпват сигнали за натиск върху членове и симпатизанти на партията. „Притесняват ги, викат ги за глупости, карат ги да подписват протоколи. Това са хора, които цял живот се занимават с партийна работа“, заяви Йордан Цонев.

Той подчерта, че действията са целенасочени. „Щеше да е смешно, ако не беше толкова тъжно и грозно, но ДПС ще се справи“, допълни той.

Въпреки това партията ще води позитивна кампания и ще се стреми да запази добрия тон.

Представяне на листата във Велико Търново

По време на срещата беше представена и кандидатската листа на ДПС-Ново начало за област Велико Търново, която включва 16 кандидати.

На последно място е Ивайло Карамфилов, който развива собствен бизнес в транспорта. 15-та е Галя Йорданова - организирана и обществено ангажирана личност. 14-ти е Джейхун Халил - областен председател на Младежи ДПС.

В листата са още Невена Блажева, Самир Димитров, Деница Василева и Митко Станев. На 9-та позиция е Ивелин Розинов, а след него са Здравко Добрев и Атанас Бъчваров.

Сред кандидатите са още Зия Алиманов, Мастън Еминов и Ферах Пъцева. Трети е Сунай Мунков, втори - Гюнай Далоолу, а водач на листата е Йордан Цонев, дългогодишен народен представител и заместник-председател на ДПС.

