Министър с разкритие за пътищата. Поръчка нагласена за един победител

Служебният министър на регионалното развитие Николай Найденов разкри пред Нова телевизия сериозни нарушения в обществена поръчка за мантинели, която е спрял, след като установил, че условията са изготвени така, че да оставят само един изпълнител. По думите му докладът вече е предаден на вътрешния министър Емил Дечев. Случаят поставя нови въпроси за начина, по който се възлагат инфраструктурни дейности.

Поръчка с един победител

Според Найденов проблемът е в самите технически изисквания, които елиминират конкуренцията още на входа. Така на практика процедурата се обезсмисля и се насочва към конкретна фирма.

„Спрях тази поръчка, а докладът вече е предаден“, заяви той, като подчерта, че подобни практики трябва да бъдат пресечени.

Плащанията към АПИ тръгват отново

Министърът обясни, че плащанията на Агенция „Пътна инфраструктура“ са били временно спрени, за да се направи проверка на договорите и финансовото състояние. След приключване на анализа вече е издадена заповед за възстановяване на разплащанията.

Договорите за поддръжка и ремонт на пътищата са подписвани основно в края на 2024 г. и пролетта на 2025 г., което задължава държавата да ги изпълнява.

Милиони за ремонти и спорни анекси

По думите на Найденов държавата е възложила дейности по 33 участъка за период от 4 години на стойност 2,262 милиона лева. Той обаче критикува практиката да се подписват допълнителни анекси за още 1 милиард лева, вместо да се обявят нови обществени поръчки.

„Доброто управление изискваше да не се подписват анекси, а да се пусне нова процедура“, заяви той. Според него това ще бъде направено, но старите договори не могат да бъдат спрени, докато не бъдат заменени с нови.

За следващите месеци са предвидени конкретни плащания - 34 милиона лева за март, 80 милиона за април и 17 милиона за май, като ограниченията идват от удължения бюджет.

Ремонти на хартия и по-скъпи пътища

Найденов обърна внимание и на практиката с т.нар. превантивни ремонти. По негови данни 42% от средствата са отишли за полагане на нов асфалт без реална работа по конструкцията на пътя.

„По този начин се заобикаля основният ремонт“, каза той. Според него фирми, които имат договори за текуща поддръжка, на практика извършват основни ремонти без конкурс и без проект.

Това води до по-високи разходи и по-ниско качество, тъй като гаранцията при тези дейности е по-кратка от стандартните 10 години за основен ремонт. Като пример той посочи участък от автомагистрала „Тракия“, ремонтиран по този начин.

Министерството вече има план да ограничи този тип дейности и да засили контрола.

Спорът за „Джиро д’Италия“ и скокът в цената

Министърът коментира и казуса с ремонта покрай състезанието „Джиро д’Италия“, при който първоначалната стойност от 10 милиона евро е нараснала до 55 милиона.

По думите му това е резултат от субективни решения на едни и същи служители, взети „под благородната сянка“ на идеята да се покажат добри пътища.

В момента се извършва нова проверка и трети оглед, като целта е разходът да бъде върнат до първоначално предвидените 10 милиона евро. „Няма да похарча 40 милиона за едно състезание. Има други проблеми по пътищата“, заяви Найденов.

