Една от основните задачи на „Прогресивна България” е да не допуска страната ни да бъде въвлечена в горещите военни конфликти, които бушуват около нас. Това заяви президентът (2017 – 2026 г.) и лидер на „Прогресивна България“ Румен Радев по време на предизборна среща вчера вечерта с граждани в Бургас. Радев подчерта, че парите на българските граждани не трябва да отиват за тези конфликти, а да остават за нашите пенсионери, за нашите деца, за качествено здравеопазване, образование и социална инфраструктура.

„Нашата задача е да отстояваме българския национален интерес в съюзите, в които членуваме. Само с идеология не може, трябва да има и прагматично мислене в днешния все по-жесток и несигурен свят“, посочи още Румен Радев. Той подчерта, че това е особено важно, когато става въпрос за инвестиции, за енергийни ресурси или за излаз на външни пазари. „Ако искаме България да бъде конкурентоспособна, както и самият ЕС, а не да изостава от всички останали глобални играчи, трябва да се замислим, да бъдем ли подвластни на идеологии или да търсим прагматични решения”, заяви лидерът на „Прогресивна България“

Радев подчерта, че не може да се очаква България да върви напред и да се движи заедно с другите европейски държави, ако в страната няма справедливост. По думите му изборът на нов главен прокурор е изключително важен, но това не изчерпва правосъдната реформа и затова „Прогресивна България“ ще предприеме реални реформи в МВР и службите за сигурност, за ревизия на ключови обществени поръчки, откъдето са източени милиарди.

„Има много хора, които цял живот са били на държавна заплата, но се ширят в палати на подставени лица. „Прогресивна България“ ще работи за установяването на действителните собственици, за проверка на имуществото, с което разполагат, и на доходите, които са декларирали“, заяви Румен Радев. Той подчерта, че ще бъдат направени и проверки за установяването на имоти, банкови сметки и активи на български граждани зад граница с незаконен и неясен произход и ще се засили системата за конфискация на незаконно придобито имущество.

Лидерът на „Прогресивна България“ призова на 19 април гражданите да дадат мнението си за политиците, които обещаваха безпроблемно приемане на еврото, златен дъжд от инвестиции и не пожелаха да поставят въпроса за готовността за приемането на еврото на референдум. „Изоставиха българите на произвола на галопиращите цени и не предвидиха никакви финансови буфери, за които настоявах, не приложиха никакви мерки и никакъв контрол”, заяви още Румен Радев.

Румен Радев, който е и водач на листата на „Прогресивна България” в бургаския многомандатен избирателен район, открои потенциална на Бургас да се развива успешно като един от ключовите транспортни, логистични и туристически центрове в страната ни. „Бургас винаги е бил отворен град и е гледал към морето и хоризонта, но никога не е виждал хоризонта като край, а като следващо начало. И аз съм убеден в нашия общ успех”, посочи още лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев.

