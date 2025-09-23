Теменужка Петкова разби 3 мита за еврото

Членството на България в еврозоната означава

икономическа и ценова стабилност,

означава елиминиране на разходите за превалутиране от лева в евро.

То означава повече инвестиции, повече предприятия, повече работни места, икономически растеж, респективно и по-високи доходи за българските граждани.

Това каза министърът на финансите Теменужка Петкова във Велико Търново на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

Информиран преход към единната европейска валута

По думите й правителството има един основен приоритет и той е преходът към въвеждането на единната европейска валута да бъде плавен и справедлив.

За да можем да гарантираме този плавен и справедлив преход, правителството заедно с Българската народна банка организира информационната кампания по места. За нас е от ключово значение да бъдем лице в лице с всички вас, за да можем да отговорим на всички ваши въпроси и на всички ваши притеснения. Планирали сме и организираме в момента над 100 събития на територията на цялата страна, посочи министърът.

Три мита на противниците на въвеждането на еврото

Теменужка Петкова обърна внимание на няколко мита, които се разпространяват от хората, които са против въвеждане на еврото в страната. Първият мит е, че цените на стоките и услугите ще се увеличат, защото ние ще въведем еврото, което е абсолютно невярно, защото цените се увеличават в резултат на други икономически фактори, каза министърът.

Вторият мит, който се разпространява, е, че някой ще ни открадне парите, българските левове. Това категорично не е вярно, защото няма да има нито един български лев, който българските граждани и българският бизнес да загубят. Българската народна банка ще превалутира левове в евро без ограничение във времето и то по фиксирания курс, без каквато и да било такса. Търговските банки и българските пощи в първото шестмесечие на 2026 г. също ще превалутират левове в евро абсолютно безплатно по фиксирания курс.

Третият мит е, че България ще стане по-бедна, че стандартът на живот на българските граждани ще бъде понижен, което категорично не е така. Всеки един от нас има възможност да пътува, ние пътуваме из Европа, децата ни учат в Европа, наши близки работят там и всеки може да види какъв е стандартът на живота в държавите членки, присъединили се към еврозоната. Няма държава членка от Европейския съюз, която се е присъединила към еврозоната и в която стандартът на живот на нейните граждани или икономическият растеж на страната да бележи спад, а тенденцията е точно обратната, каза Теменужка Петкова.

Тя увери, че в лицето на правителството гражданите и бизнесът имат коректен партньор, с който заедно ще извървят успешно пътя, свързан с въвеждане на еврото у нас от 1 януари 2026 година.

