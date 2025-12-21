НАП с ключова промяна заради еврото

Националната агенция за приходите (НАП) публикува поредица от подкаст епизоди, посветени на въвеждането на еврото у нас.

Три от тях вече са достъпни в социалните мрежи, поддържани от приходната агенция, включително YouTube, TikTok и Instagram.

Така по достъпен начин се представят различни аспекти от промяната на валутата.

В един от епизодите експерти на приходната агенция предоставят важна и полезна за бизнеса информация относно отчитането на продажби и сторно операции, както и фактури и известия към фактури, приключване на касови апарати на 31.12.2025 г. и работа в евро, предаде БНР.

През следващите седмици предстои публикуването на епизоди с важна за бизнеса и гражданите информация.

