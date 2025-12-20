За какво да внимава бизнесът след въвеждане на еврото

Българският бизнес трябва да бъде активен при въвеждането на еврото в България, ако иска да оцелее в жестоката конкурентна среда на Европейския съюз. Този риск е част от процесите, които ще се открият пред българите на 1 януари 2026 г. Добре е да сте предварително подготвени не само за безспорните предимства, които ще ви донесе единната европейска валута, но и за рисковете от приемането на еврото. Това предупреди проф. Джейкъб Мюлнер от Виенски университет по икономика и бизнес - WU Vienna.

Безспорните ползи от влизането на България в Еврозоната ще бъдат в увеличаването на чуждестранните инвестиции, в икономическия растеж на страната и при засилването на институционална сигурност. Страната ви може да очаква и по-лесен достъп до европейските финансови пазари, ще го има и обратния процес - по-голям интерес към българския капиталов пазар от страна на международни инвеститори. Но всичко това ще се случва в условията на засилена конкуренция от страна на европейските компании. И тогава, ако българският бизнес остане пасивен наблюдател и не успее да разпознае възможностите в тези процеси, той може да се сблъска с недостатъците от засилената конкуренция. В резултат, той може не само да пропусне възможности, но и да бъде погълнат от конкуренцията, допълни проф. Мюлнер.

Икономистът допълни, че с въвеждането на еврото България ще има по-малко ограничения за финансовите пазари, по-ниски трансакционни разходи и по-ниски лихвени проценти. Икономическата среда в страната ще бъде предвидима, което ще доведе до реални очаквания за растеж при дългосрочната икономическа прогноза. Еврото ще инициира положителни промени в бюджетната политика, които ще доведат до повишаване на брутният вътрешен продукт на страната, което също е чудесно. Можете да очаквате промяна и на капиталовия пазар, на който дългосрочните инвеститори няма да пропуснат да разпознаят сигнала, идващ от страна, която от ситуация на държава във валутен борд, заменя националната си валута с евро. Това със сигурност означава финансиране при по-добри лихви на българи и български компании.

Но никога не трябва да пренебрегвате и рисковете от промяната на една валута с друга. Когато България се присъедини към Еврозоната това ще създаде промяна. А в промяната винаги има възможност. В този случай компаниите, които са по-адаптирани към идентифицирането и разпознаването на тези възможности, които знаят, че трябва да се реагира на случайности и промени в бизнес средата, ще бъдат без съмнение по-успешни. Колкото по-динамична е средата, толкова по-висока е финансовата възвръщаемост от случайността и съвпадението. Разбира се, днес икономическите решения се вземат главно на основата на база с данни, но ролята на финансовите директори на компаниите със сигурност надхвърля обикновения анализ на данните. Новите финансови директори трябва да виждат и слуша пазарите, да наблюдават политическите процеси и да ги разпознава като възможности, те трябва да бъдат стратези, а не просто слушатели и изпълнители. Точно такива хора със сигурност подготвяме тук – във WU Vienna и по-специално в Академията за бизнес лидери. Със задоволство ще споделя, че лично познавам някои от тях като Теодора Петкова (главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на „УниКредит Булбанк“ и директор на групата „UniCredit“ за Централна и Източна Европа), Анита Кирилова (СЕО на Metlife в България), Светлана Проданова - управител на BNI България, (Business Network International e международна организация за бизнес чрез препоръки). Това са дами с визия, знания и авторитет, не подлежащи на съмнение, уточни професорът. Цитирайки тези три имена далеч не искам да кажа, че това са авторитетите, на които трябва да заложите в прехода, просто посочвам примери за български капацитети, на които може да се вярва. Всъщност, вие трябва да се научите да приемате случайността и съвпадението на различни икономически фактори като възможност. Българите трябва да разбирате и хващате възможността и да се възползвате от нея. Това не е аномалия, особено в ситуацията, в която живеем днес, а факт, който може да ви изстреля напред в икономическото развитие.

Ще бъда откровен – цените в евро ще се повишат. Този ефект сме го наблюдавали на много места в Европа, в това число и при нас – в Австрия. Но като цяло ценовият ефект от смяната на валутата няма да е значителен, още повече, че в момента България се намира под силен инфлационен натиск, който ще бъде засилен от еврото в краткосрочен план. Но въпреки това в дългосрочен план ползите от еврото ще бъдат много повече, убеден е професор Мулнер. Това са предвидимите ефекти от смяната на валутата, но не забравяйте какво се случва в наши дни – има енергийна криза, спор за цената на зелената енергия, митническата политика към Европа от страна на САЩ, неизвестността „Китай“ – все фактори, които биха могли да засилят инфлационните процеси в България и за тях в крайна сметка да бъде обвинено еврото, което има най-малка вина.

Въпреки това мога смело да прогнозирам, че еврото ще промени структурата на българската икономика, защото Еврозоната като цяло се стреми към развитието на сектори с висока добавена стойност, а това няма как да не се усети и в България, завърши той.

Автор: Антон Андонов

