Европарите

За какво да внимава бизнесът след въвеждане на еврото

Бъдете активни, за да не станете жертва на конкуренцията от ЕС, предупреждава проф. Якоб Мюлнер

За какво да внимава бизнесът след въвеждане на еврото
20 дек 25 | 20:51
58
Мая Петрова

Българският бизнес трябва да бъде активен при въвеждането на еврото в България, ако иска да оцелее в жестоката конкурентна среда на Европейския съюз. Този риск е част от процесите, които ще се открият пред българите на 1 януари 2026 г. Добре е да сте предварително подготвени не само за безспорните предимства, които ще ви донесе единната европейска валута, но и за рисковете от приемането на еврото. Това предупреди проф. Джейкъб Мюлнер от Виенски университет по икономика и бизнес - WU Vienna.

Безспорните ползи от влизането на България в Еврозоната ще бъдат в увеличаването на чуждестранните инвестиции, в икономическия растеж на страната и при засилването на институционална сигурност. Страната ви може да очаква и по-лесен достъп до европейските финансови пазари, ще го има и обратния процес - по-голям интерес към българския капиталов пазар от страна на международни инвеститори. Но всичко това ще се случва в условията на засилена конкуренция от страна на европейските компании. И тогава, ако българският бизнес остане пасивен наблюдател и не успее да разпознае възможностите в тези процеси, той може да се сблъска с недостатъците от засилената конкуренция. В резултат, той може не само да пропусне възможности, но и да бъде погълнат от конкуренцията, допълни проф. Мюлнер.

Икономистът допълни, че с въвеждането на еврото България ще има по-малко ограничения за финансовите пазари, по-ниски трансакционни разходи и по-ниски лихвени проценти. Икономическата среда в страната ще бъде предвидима, което ще доведе до реални очаквания за растеж при дългосрочната икономическа прогноза. Еврото ще инициира положителни промени в бюджетната политика, които ще доведат до повишаване на брутният вътрешен продукт на страната, което също е чудесно. Можете да очаквате промяна и на капиталовия пазар, на който дългосрочните инвеститори няма да пропуснат да разпознаят сигнала, идващ от страна, която от ситуация на държава във валутен борд, заменя националната си валута с евро. Това със сигурност означава финансиране при по-добри лихви на българи и български компании.

Но никога не трябва да пренебрегвате и рисковете от промяната на една валута с друга. Когато България се присъедини към Еврозоната това ще създаде промяна. А в промяната винаги има възможност. В този случай компаниите, които са по-адаптирани към идентифицирането и разпознаването на тези възможности, които знаят, че трябва да се реагира на случайности и промени в бизнес средата, ще бъдат без съмнение по-успешни. Колкото по-динамична е средата, толкова по-висока е финансовата възвръщаемост от случайността и съвпадението. Разбира се, днес икономическите решения се вземат главно на основата на база с данни, но ролята на финансовите директори на компаниите със сигурност надхвърля обикновения анализ на данните. Новите финансови директори трябва да виждат и слуша пазарите, да наблюдават политическите процеси и да ги разпознава като възможности, те трябва да бъдат стратези, а не просто слушатели и изпълнители. Точно такива хора със сигурност подготвяме тук – във WU Vienna и по-специално в Академията за бизнес лидери. Със задоволство ще споделя, че лично познавам някои от тях като Теодора Петкова (главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на „УниКредит Булбанк“ и директор на групата „UniCredit“ за Централна и Източна Европа), Анита Кирилова (СЕО на Metlife в България), Светлана Проданова  - управител на BNI България, (Business Network International e международна организация за бизнес чрез препоръки). Това са дами с визия, знания и авторитет, не подлежащи на съмнение, уточни професорът.  Цитирайки тези три имена далеч не искам да кажа, че това са авторитетите, на които трябва да заложите в прехода, просто посочвам примери за български капацитети, на които може да се вярва. Всъщност, вие трябва да се научите да приемате случайността и съвпадението на различни икономически фактори като възможност. Българите трябва да разбирате и хващате възможността и да се възползвате от нея. Това не е аномалия, особено в ситуацията, в която живеем днес, а факт, който може да ви изстреля напред в икономическото развитие.

Ще бъда откровен – цените в евро ще се повишат. Този ефект сме го наблюдавали на много места в Европа, в това число и при нас – в Австрия. Но като цяло ценовият ефект от смяната на валутата няма да е значителен, още повече, че в момента България се намира под силен инфлационен натиск, който ще бъде засилен от еврото в краткосрочен план. Но въпреки това в дългосрочен план ползите от еврото ще бъдат много повече, убеден е професор Мулнер. Това са предвидимите ефекти от смяната на валутата, но не забравяйте какво се случва в наши дни – има енергийна криза, спор за цената на зелената енергия, митническата политика към Европа от страна на САЩ, неизвестността „Китай“ – все фактори, които биха могли да засилят инфлационните процеси в България и за тях в крайна сметка да бъде обвинено еврото, което има най-малка вина.

Въпреки това мога смело да прогнозирам, че еврото ще промени структурата на българската икономика, защото Еврозоната като цяло се стреми към развитието на сектори с висока добавена стойност, а това няма как да не се усети и в България, завърши той.

Автор: Антон Андонов

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мая Петрова
Още от Европарите
Коментирай