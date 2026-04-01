Земеделци алармират: Ръстът на разходите притиска сектора

Цените на основните консумативи в земеделието бележат сериозен ръст, което поставя производителите под силен финансов натиск. Увеличението обхваща торове и препарати, докато цените на крайната продукция не се повишават съразмерно. Това заяви заяви Венцислав Върбанов, председател на Управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители.

Изявлението бе направено преди откриването на 20-ия юбилеен Великденски форум от кампанията „Да! на българската храна“. Тази година дискусията е посветена на темата „Гарантиране на продоволствената сигурност на България в условията на глобална енергийна криза“.

Най-тежко е положението в животновъдния сектор, където производителите на мляко са изправени пред сериозни затруднения с реализацията на продукцията си. По думите на бранша, на пазара навлиза голямо количество вносно мляко от Полша и други държави, което допълнително затруднява българските фермери.

„Притиснати сме ценово – разходите растат, а цените на продуктите не“, заяви Върбанов.

Според него, независимо от предоставяната подкрепа, тя не може напълно да компенсира увеличените разходи. „Подкрепата трябва да бъде такава, че реално да се усети от фермерите“, подчерта Върбанов, като допълни, че останалите субсидии ще бъдат „глътка въздух“ за сектора.











Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com