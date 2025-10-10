Внимавайте! Тези автомобили крият проблеми

Автомобилите, произведени след 2017 г., могат да се окажат проблемни поради компонент, за който повечето шофьори дори не знаят.

Както съобщава британското издание Express, това се отнася до така наречените „мокри ангренажни ремъци“, които производителите инсталират вместо конвенционалните сухи ремъци.

Всичко започва с желанието да се направи двигателят по-икономичен. Ремъкът е преместен вътре в картера, където постоянно се смазва с масло.

На хартия идеята изглеждаше логична: по-малко съпротивление, по-тиха работа и по-ниски емисии. Но в действителност мокрите ремъци се износват по-бързо, отколкото инженерите очакваха.

„Това е следващият голям скандал. Те просто се разпадат вътре в двигателя“, казва британският механик Дейв Харисън от 911 Auto Repairs.

Ремонтът на такъв двигател е кошмар както за механика, така и за собственика. Работата отнема два пъти повече време от подмяната на обикновен ремък и струва няколко хиляди долара повече.

„Когато видите мокър ремък под капака, веднага си мислите: „О, не, това ще бъде скъпо“, признава Харисън.

Британската асоциация GEM Motoring Assist вече получава оплаквания от собственици на автомобили, чиито ангренажни ремъци се разслояват или подуват. Гумени частици се отлагат в картера на двигателя, блокирайки тръбопроводите за подаване на масло и след това двигателят просто „умира“.

Експертите съветват да не се чака ремъците да се износят напълно. Ако автомобил, произведен след 2017 г., има „мокър“ ангренажен ремък, той трябва да се проверява поне на всеки 60 000 километра. В противен случай автомобилът може да загуби стойността си напълно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com