Петролът застина под напрежение! Пазарите не вярват на бърз мир в Ормуз

Цените на петрола останаха почти без промяна в ранната търговия, след като компенсираха първоначалния спад на фона на растящ скептицизъм, че преговорите между САЩ и Иран ще доведат до бързо прекратяване на конфликта. Инвеститорите продължават да оценяват риска от продължително прекъсване на доставките през Ормузкия проток. Пазарът остава силно чувствителен към всякакви сигнали от дипломатическия фронт. Несигурността около ключовия енергиен маршрут задържа цените в нестабилен баланс.

Цените задържат нивата си

Фючърсите на суровия петрол тип Брент се повишиха с 9 цента до 95,02 долара за барел към 08:00 часа българско време. Американският лек суров петрол поскъпна с 44 цента до 91,73 долара за барел.

И двата основни бенчмарка приключиха предходната сесия без съществена промяна, но останаха в широк ценови диапазон, което отразява колебанията на пазара между очакванията за мир и реалния риск от ескалация.

Ормузкият проток - ключът към пазара

Войната между САЩ и Израел срещу Иран доведе до най-голямото прекъсване на глобалните доставки на петрол и газ, след като Иран блокира трафика през Ормузкия проток. През този маршрут обичайно преминават около 20 на сто от световните потоци на петрол и втечнен природен газ.

Анализаторите предупреждават, че без възстановяване на свободната навигация през пролива пазарът ще остане под сериозен натиск.

Скептицизъм въпреки преговорите

„Въпреки че има надежди за деескалация, много инвеститори остават скептични, като се има предвид, че преговорите между САЩ и Иран многократно са се проваляли“, заяви Тошитака Тазава от Fujitomi Securities.

Според него цените на петрола ще продължат да се колебаят в диапазона между 80 и 100 долара за барел, докато не бъде постигнато реално мирно споразумение.

Сериозни прекъсвания на доставките

Анализатори от ING оценяват, че затварянето на Ормузкия проток е прекъснало доставки от около 13 милиона барела дневно. Част от количествата са пренасочени чрез тръбопроводи, а ограничен брой танкери успяват да преминат през района.

Ситуацията може да се влоши допълнително след решението на САЩ да блокират иранските пристанища след провала на последните преговори.

„Физическият пазар става все по-напрегнат с всеки изминал ден“, отбелязват от ING.

Дипломация на ръба

Източници от Техеран посочват, че Иран може да обмисли частично възстановяване на корабоплаването през оманската част на протока, ако бъде постигнато споразумение за предотвратяване на нова ескалация.

Обсъжда се и нов кръг от преговори между САЩ и Иран, който може да се проведе в Пакистан. В Техеран вече е пристигнал началникът на пакистанската армия в опит да посредничи.

В същото време Вашингтон затяга натиска, като обяви, че няма да поднови изключенията за покупка на ирански и руски петрол без санкции.

Запаси намаляват, търсенето расте

Допълнителен натиск върху пазара оказват и данните за САЩ, където запасите от петрол, бензин и дестилирани горива са намалели. Причината е спадът във вноса и увеличеният износ в отговор на засиленото търсене от държави, търсещи алтернативни доставки.

Това създава още по-голямо напрежение върху глобалния пазар и поддържа цените на високи нива.

Инцидент в Австралия засилва тревогите

Допълнителен риск за доставките идва от Австралия, където избухна пожар в рафинерията на Viva Energy в Гийлонг. Съоръжението е едно от двете действащи в страната и осигурява над 50 процента от горивото за щата Виктория.

Рафинерията има капацитет до 120 000 барела дневно и покрива около 10 процента от нуждите на Австралия, което прави инцидента още един фактор за напрежение на пазара.

