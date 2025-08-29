Петролът леко поевтинява, но се очертава седмичен ръст

Цените на петрола отбелязаха спад в азиатската търговия днес, но въпреки това за седмицата се очертава поскъпване.

Фючърсите на сорта Брент с доставка през октомври поевтиняха с 53 цента, или 0,8 на сто, до 68,09 долара за барел. По-активно търгуваните контракти с доставка през ноември се понижиха с 48 цента до 67,50 долара. Американският лек суров петрол също отчете спад – с 51 цента, или 0,8%, до 64,09 долара за барел.

Само ден по-рано котировките бяха нараснали с близо един процент заради по-малък от очакваното спад в запасите на САЩ. Въпреки това, и Брент, и американският лек суров петрол се насочват към месечни загуби от над 6%, предизвикани от нарастващото производство на ОПЕК.

Геополитическият фактор и седмичният ръст

За седмицата сортът Брент се очаква да поскъпне с 0,6%, а американският суров петрол – с 0,8%. Увеличението е свързано основно с украинските атаки срещу руски петролни терминали, както и с политическите сигнали от Германия, че среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски няма да има.

Същевременно летният сезон на силно потребление в САЩ приключва с Деня на труда в понеделник, а по-високото предлагане на основните производители оказва натиск върху цените.

„Очакваме, че нарастващото предлагане от страна на ОПЕК+ и сезонният спад в световната рафинираща дейност от септември ще доведат до увеличаване на глобалните запаси от петрол през следващите месеци. Прогнозираме спад на фючърсите на сорта Брент до 63 долара за барел през четвъртото тримесечие на 2025 г.“, заяви в анализ Вивек Дхар, експерт по суровини в Commonwealth Bank of Australia.

Санкции, търговски конфликти и натиск върху Индия

Руските атаки срещу Киев в четвъртък, при които загинаха 23 души, породиха опасения за нови санкции от САЩ и Европа. „Несигурността дали САЩ и Европа ще затегнат санкциите срещу Русия след нападението ѝ в Украйна и потенциалното въздействие на американските мита върху Индия карат инвеститорите да избягват големи позиции“, коментира Хироюки Кикукава, главен стратег на Nissan Securities Investment.

Напрежението се засилва и заради решението на президента Доналд Тръмп да удвои митата върху индийския внос до 50%. Въпреки това търговци очакват износът на руски петрол за Индия да нарасне през септември, въпреки политическия натиск от Вашингтон.

Саудитска Арабия и възстановяване на „Дружба“

Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света, обмисля понижение на цените за азиатските купувачи през октомври заради високото предлагане и слабото търсене.

Междувременно руските доставки към Унгария и Словакия по петролопровода „Дружба“ бяха възобновени след прекъсване, причинено от украинска атака на руска територия миналата седмица. Унгарската компания MOL и словашкият министър на икономиката потвърдиха подновяването на потоците. Така, въпреки колебанията на пазара и напрежението около войната, Европа остава зависима от руските енергийни ресурси.

