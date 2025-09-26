Mars дава сладък пример за климатична отговорност

Mars, Inc. обяви, че всичките ѝ десет фабрики за сладкарски изделия в Европа

вече се захранват изцяло от възобновяеми енергийни източници.

Това впечатляващо постижение е резултат от дългогодишни инвестиции в европейската производствена база на компанията, включително 1,5 млрд. евро, вложени през последните пет години.

Mars инвестира в първия си европейски вятърен парк още през 2016 г. и за десетилетие премина изцяло към възобновяема електроенергия във всички свои заводи за производство на сладкарски изделия в Европа. Освен мерките за намаляване и оптимизиране на енергопотреблението, компанията закупи

сертификати за гарантиран произход (Guarantees of Origin – GO)

за възобновяема електроенергия, както и биометан, еквивалентен на количествата електричество и природен газ, използвани в директните ѝ операции на континента.

900 000 тона „зелени“ лакомства

Десетте фабрики на Mars са разположени в Чехия, Франция, Германия, Нидерландия, Полша и Великобритания. Те произвеждат общо 900 000 тона сладкарски изделия годишно, включително едни от най-популярните марки в Европа – SNICKERS®, TWIX®, M&M’S®, SKITTLES® и ORBIT®. Около 85% от продукцията остава за местните пазари в региона, което означава, че милиони европейци вече се наслаждават на шоколад и дъвки, направени само с енергия от чисти източници.

„Бъдещето започва днес“ – визията на Mars

„В Mars, Inc. вярваме, че светът, който искаме утре, започва с начина, по който правим бизнес днес. Ето защо измерваме успеха си не само по финансовите резултати, но и по положителното въздействие върху хората, планетата и обществото. Устойчивото развитие е в основата на нашата стратегия и сме ангажирани да постигнем значителна промяна, като гарантираме, че днешните ни действия ще донесат трайни ползи за бъдещите поколения“, коментира Марк Карена, регионален президент на Mars Wrigley за Европа.

Пътят към въглеродна неутралност

Преминаването към 100% възобновяеми източници в Европа е важна стъпка по глобалния път на Mars към въглеродна неутралност до 2050 г. Компанията вижда това като част от по-мащабна стратегия за модернизация на производството в ЕС, подкрепена от вече инвестирани 1,5 млрд. евро през последните пет години и още 1 млрд. евро до края на 2026 г. Тези средства ще насърчат иновациите, икономическия растеж, устойчивостта и изграждането на енергийно ефективна инфраструктура – пример как един световен бранд може да движи зелената трансформация.

