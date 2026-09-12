Милиарди евро и хиляди нови работни места за България. Вече е софтуерен мозък
Икономиката ни ще се преобрази
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Икономиката ни ще се преобрази
Десетте европейски завода на марката вече работят на 100% възобновяеми източници
Китай избра съседна държава за най-големия си проект в Европа
Изборът пред голяма част от фирмите в бранша е да намалят производството си, да освободят хора или напълно да прекратят работа
Евтините дрехи с ниско качество ще напълнят пазара в Европа, ако не се вземат някакви мерки
Търпи колосални загуби
Германия вече е претърпяла голям удар с това, че ЕК наложи 35 процента тарифа върху вноса на китайски електромобили
Празникът бе отбелязан с ретроспективна изложба и медийна обиколка
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Огнен ад във фабрика
Предприемач, собственик на футболен клуб, приятел на Владимир Путин
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София. МВР са разбили мащабна схема за търговия и контрабанда с нелегално произведени цигари. Новината за схемата бе съобщена още снощи от Националнат...
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София. През последните месеци за продажба са обявени три консервни компании, показва справка в сайта businessesforsale.com. Най-голямата от тях е в Пл...