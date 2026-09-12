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Блокадата удари наши фабрики

Блокадата удари наши фабрики

Хасковски превозвач отчете 100 бона загуби, друга фирма спря автобусите за туристи Шивашки и обувни фирми пуснаха работници в принудителен отпуск Пр...

28 февруари | 20:05
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