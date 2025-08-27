КЕВР обсъжда намаляване на цената на природния газ

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще обсъди днес

предложението на "Булгаргаз" за намаляване на цената на природния газ с 1,77% за септември.

Темата на откритото заседание ще бъде докладът относно заявлението на обществения доставчик от 11 август за утвърждаване на нова цена за следващия месец, по която "Булгаргаз" да продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

"Булгаргаз" ЕАД предлага за септември да бъде утвърдена цена на природния газ, по която общественият доставчик продава природния газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, в размер на 60,99 лева за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Това се посочва в заявлението на "Булгаргаз" до КЕВР, публикувано на страницата на регулатора.

КЕВР ще проведе открито заседание и за разглеждане на

новите общи условия на "Софийска вода".

Част от промените в общите условия за работата на ВиК дружеството включват край на хартиените съобщения по входовете на блоковете за отчитане на водомерите на клиентите. Вместо това ще се изпращат съобщения по електронните пощи на абонатите, които получават електронни фактури.

Останалите столичани ще могат да се информират за графика на отчетите от сайта на дружеството. Това трябва да се случва не по-късно от 3 дни преди датата за отчет. Новите общи условия бяха утвърдени от Столичния общински съвет на последното редовно заседание.

