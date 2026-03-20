Горивата тръгват нагоре! България е пред ново поскъпване до дни

Цените на горивата в България са на прага на ново повишение, което може да се усети още в следващите дни. Това предупреди председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в интервю за НоваНюз.

Според него дори при лек спад на международните пазари, нивата на суровия петрол остават достатъчно високи, за да окажат натиск върху цените у нас. Очакванията са покачването да бъде умерено, но устойчиво. Рискът от по-сериозен скок остава при нова ескалация на пазара.

В момента суровият петрол се търгува около 108-109 долара за барел, като краткото понижение се дължи на сигнали за ограничаване на удари по енергийна инфраструктура в Близкия изток. Въпреки това според Бенчев пазарът остава изключително чувствителен и зависим от всяко развитие в региона.

По думите му, ако цената се задържи или премине тези нива, поскъпването на горивата в България е практически неизбежно.

Още по-сериозен сценарий се очертава при рязко поскъпване на петрола. „Това е възможно да се случи, ако цената на петрола се задържи над 140-150 долара за барел или възникне сериозен проблем с доставките на готови горива“, каза Бенчев по повод риска цените у нас да надхвърлят 2 евро за литър.

Дори при бързо затихване на конфликта в Близкия изток, връщането към по-ниски цени няма да бъде лесно. „Ще има продължителни последствия. Надявам се цените да се задържат на разумни нива, за да няма голяма инфлация в ЕС и България в частност“, подчерта той.

Ключов фактор остава и ситуацията около Ормузкия проток. „Пазарът ще се успокои в момента, в който знаем, че в Ормузкия проток ще може да се корабоплава. Това моментално ще свали цената на петрола под 100 долара за барел, но никой не знае кога ще се случи“, обясни Бенчев.

По отношение на възможните мерки у нас, експертът посочи, че решенията са изцяло в ръцете на държавата. „Това, което може да се направи за бизнеса в България, е да бъде създаден фонд от по-високите постъпления от ДДС, които ще влязат в държавния бюджет и оттам нататък държавата да измисли някакъв механизъм“, заяви той и добави, че бизнесът няма как сам да компенсира ефекта за потребителите.

