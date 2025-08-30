Горещините загряха цените на плодове и зеленчуци

Поскъпването на краставиците с 22% за последната седмица е временно и се дължи основно на недостиг на продукция.
Това разкри пред Нова телевизия изпълнителният директор на борсата за плодове и зеленчуци в Първенец Илия Гатев.
По думите му през лятото предлагането е било достатъчно, което е задържало цените сравнително ниски, но в момента има временен дефицит и това се отразява директно върху пазара. На борсата се предлагат както български, така и вносни краставици от Гърция и Турция, като родното производство все още играе роля за регулиране на цените.
Климатът качва цените на плодовете
Освен при краставиците, поскъпване се отчита и при други култури. Тиквичките, прасковите, кайсиите и сливите са сред продуктите, чиято цена е значително по-висока спрямо миналата година. Прасковите например вървят по около 5 лв. за килограм, но качеството им е ниско. При лимоните също се наблюдава скок от около 2 лв. заради неблагоприятните климатични условия в съседни държави и у нас.
Гатев уточни, че високите температури влияят върху реколтата, а оттам и върху стойността на плодовете.
Зеленчуците държат фронта
Въпреки ръста при някои плодове и краставици, сезонните зеленчуци като патладжан, домати и пипер поддържат цени, близки до миналогодишните. Патладжанът и консервните домати вървят по около 1 лв. за килограм, докато пиперът е дори поевтинял спрямо преди седмица-две и сега се търгува между 1,70 и 2,20 лв. в зависимост от вида.
Според Гатев картината на пазара е все още динамична и окончателни изводи не могат да се правят, с изключение на овощните култури, които пострадаха от пролетните студове.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com