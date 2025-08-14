Голяма промяна с банките. Пълнят ги с евро

От 1 януари 2026 г. банките в България ще могат да съхраняват значително по-големи суми в брой

Това предвижда проект за промени в Наредбата за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките, публикуван за обществено обсъждане. Целта е да се гарантира плавното и сигурно преминаване към еврото като официална валута в страната.

С предложените изменения се предвижда новите лимити за съхранявани пари и ценности да бъдат посочени в евро, като до края на 2025 г. ще се прилага левовата равностойност. Общественият дебат по проекта ще продължи 14 дни, предвид очаквания засилен обмен още преди края на настоящата година и непосредствено след въвеждането на новата валута.

По-високи лимити в три категории банкови обекти

Промените предвиждат нови прагове за съхранение на пари в различните типове банкови обекти:

Първа категория (клонове, офиси, изнесени работни места и трезори с дневен и денонощен режим на работа):

Лимитът се увеличава от досегашните 140 000 лева на левовата равностойност на 150 000 евро .

Втора категория (обекти с междинна степен на защита):

Новият диапазон ще бъде от левовата равностойност на 50 000 евро до 150 000 евро , при досегашен лимит между 40 000 и 140 000 лева.

Трета категория (обекти с по-нисък риск):

Лимитът за съхранение на наличности ще бъде до левовата равностойност на 50 000 евро.

Причина: Гарантиране на непрекъсваемо обслужване при въвеждането на еврото

Според Министерството на вътрешните работи и БНБ, които са инициатори на промените, увеличението на лимитите е необходимо заради очаквания скок в търсенето на евро, както и увеличеното наличнопарично обращение в периода около 1 януари 2026 г.

Съгласно Закона за въвеждане на еврото, именно банките ще бъдат основните институции, отговорни за първоначалното зареждане с евро, както и за обмяната на лева в евро. Това ще наложи съхранението на значителни количества кеш, за да се гарантира безпроблемно и непрекъсваемо обслужване на физическите лица и търговците в цялата страна.

Физическата обмяна носи рискове – институциите искат готовност

Освен логистичните предизвикателства, физическата обмяна на пари носи и рискове за сигурността – както за клиентите, така и за самите институции. Именно поради това се предприемат стъпки към по-добро планиране и защита, посочват в мотивите си вносителите на наредбата.

С прилагането на новите лимити банките ще могат да поддържат по-високи нива на наличност, което ще им позволи да реагират бързо и ефективно на пиковото търсене на валута по време на преходния период.

Какво следва?

След приключване на обществените консултации и одобрението на промените, банките ще имат достатъчно време да подготвят своите обекти, системи за сигурност и логистика за поетапното въвеждане на еврото.

Очаква се регулациите да влязат в сила от началото на 2026 г., като в преходния период ще се използват левовите равностойности на новите лимити.

