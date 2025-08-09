Експерт с ключова прогноза за лихвите след еврото

След влизането в Еврозоната лихвите ще се запазят – по-скоро Европа ще идва към нас.

Това прогнозира в ефора на Euronews България кредитният консултант Диана Спасова. Тя коментира очакванията, че след 1 януари 2026 година лихвите (по депозитите, а оттам и по кредитите) ще скочат, както ще скочат и цените на недвижимите имоти. Според нея обаче, приемането на еврото няма да доведе до рязко увеличаване на лихвите по кредитите.

Що се отнася до лихвите по депозитите, очакванията също са за стагнация. „Ако лихвите по кредитите остават ниски, няма как да има значителна доходност по депозитите. Хората ще предпочетат да инвестират, отколкото да държат спестяванията си в банки“, подчертава Спасова.

На този фон, пазарът на недвижими имоти бележи сериозен ръст, а покупката на жилище остава най-сигурната форма на инвестиция. „Хората купуват, защото се опасяват от бъдещо поскъпване след въвеждането на еврото. Опитът показва, че през първата година след приемането му, цените на имотите в страните-членки обикновено нарастват“, допълва тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com