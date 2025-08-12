Горещи новини за еврото! Как да си вземем първите монети?

Как да се снабдим с първите евромонети и кога ще можем да направим това? Отговор на горещите въпроси за единната европейска валута даде финансовото министерство

С наближаването на ключовата дата 1 януари 2026 г., когато България официално ще премине към еврото, Министерството на финансите отправи важен апел към търговците: да уведомят обслужващите ги банки за необходимите количества стартови пакети с евро. Целта е да се гарантира плавен и безпроблемен преход към новата валута както за бизнеса, така и за гражданите.

Ключови дати в прехода към еврото

Заместник-министърът на финансите Методи Методиев обяви, че снабдяването на банките с еврови монети с българска национална страна ще започне на 1 ноември 2025 г. От тази дата започва подзареждането на банките, пощите и търговските обекти с новите банкноти и монети.

На 1 декември 2025 г. стартира продажбата на стартовите комплекти с евромонети, които ще включват пълен набор от номинали, включително и такива с български национален дизайн. Те ще бъдат достъпни както за гражданите, така и за бизнеса.

Какво включват стартовите комплекти

За физически лица : Комплект с монети на стойност около 10,23 евро, който ще се продава за 20 лева.

За бизнес клиенти: Комплект на стойност около 102,30 евро, с цена от 200 лева. Няма ограничение в броя на закупуваните комплекти.

Гражданите ще могат да закупят комплектите основно чрез банките и пощенските клонове. За търговците ще бъдат осигурени по-големи количества чрез предварителни договори, известни като „top-up“ договори, които ще позволят зареждане с евро още преди официалната дата на въвеждане.

Общините вече се подготвят

Според данни на Министерството на финансите, към края на юли 2025 г. 233 от общо 265 общини в страната вече са актуализирали своите нормативни документи, свързани с местните данъци и такси, за да могат да работят с евро от началото на 2026 г.

Национална информационна кампания

В началото на септември ще бъде даден старт на мащабна информационна кампания на местно ниво, която ще има за цел да запознае гражданите и бизнеса с всички етапи от въвеждането на еврото. Кампанията ще обхване теми като двойното обозначаване на цените, мерките за защита на потребителите и практически съвети за адаптация към новата валута.

