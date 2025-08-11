Свят

Без такси при теглене на пари от банкоматите в Гърция

Отменят се всички такси от трети доставчици, ако имат връзка с банката на клиента

11 авг 25 | 13:23
Ира Антонова

От днес влиза в сила наредбата на гръцкото Министерство на националната икономика и финансите, според която тегленето на пари в брой от банкомати на гръцките банки ще става без такси, предава БТА , позовававайки се на „Катимерини“.

С наредбата се ограничава таксата за теглене в брой и от банкомати на трети доставчици, които ще могат да събират от клиентите до 1,50 евро на трансакция.

Новата наредбата предвижда:

  • Нулеви такси за теглене в брой между всички банки, които участват в банковата система ДИАС.
  • Отмяна на всички такси от трети доставчици, когато имат пряка или косвена капиталова връзка с банката на клиента.
  • Нулеви такси от трети доставчици в селищата, където има само един банкомат.
  • Праг от 1,50 евро за тегленията от банкомати на трети доставчици в цялата страна.
  • Единна такса от 0,50 евро за банковите преводи по цифров път (web, mobile, internet banking) от трети доставчици в съответствие с таксите, събирани от банките.
  • По законодателен път се гарантира, че никоя банка не може да таксува клиентите си за тегления на парични суми в брой.

Автор Ира Антонова

